Estudiantes y Palmeiras irán hoy en busca de la gloria eterna cuando se enfrenten en la gran final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América.

Estudiantes llega a este encuentro con la ilusión al máximo en búsqueda de un nuevo título continental, luego de eliminar al campeón defensor Flamengo, que era el gran candidato a quedarse con el título, en las semifinales.

En esa instancia, el Pincha igualó sin goles en el global y se impuso en los penales, donde brilló su arquero, el uruguayo Fernando Muslera, quien tapó tres remates.

Previamente, los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina sufrieron y mucho para superar la fase de grupos, mientras que en octavos de final vencieron a la Universidad Católica de Chile y en cuartos al Corinthians de Brasil.

En caso de quedarse con el triunfo, Estudiantes conquistará su quinta Copa Libertadores luego de las conseguidas en 1968, 1969, 1970 y 2009 y alcanzará la línea de Peñarol de Uruguay, para quedar solo por detrás de Independiente (7) y Boca (6).

Palmeiras, por su parte, llega a esta instancia con el objetivo de levantar la Copa Libertadores por cuarta ocasión en su historia y así alcanzar al Flamengo con el más ganador de su país.

Si la balanza finalmente se inclina a favor del Palmeiras, Brasil se convertirá en el país más ganador de la Copa Libertadores.

Esta final impulsó una movilización multitudinaria hacia Montevideo.

Desde las primeras horas de ayer, hinchas de Estudiantes se concentraron en el Estadio UNO para abordar los más de 120 micros dispuestos por el club.

La movilización organizada por la institución permitirá que más de 6.500 simpatizantes viajen en colectivo. La dimensión de la convocatoria es todavía mayor. Las estimaciones indican que alrededor de 35.000 hinchas del Pincha estarán en Montevideo para acompañar al equipo.

La pasión pincharrata también encontró caminos alternativos. Además de los micros y los automóviles, muchos hinchas eligieron cruzar el Río de la Plata en barco.

Para quienes no consiguieron entradas, la fiesta tendrá otro punto de encuentro. En la zona de Parque Rodó se prepara un Fan Fest con capacidad estimada para unas 10.000 personas y una pantalla gigante para seguir el partido. La idea es que nadie se quede afuera de una jornada que quedará grabada en la historia.