La temporada de tiburones ya comenzó en las costas argentinas y, con ella, se renueva una de las experiencias más importantes de ciencia ciudadana vinculadas con la pesca deportiva y la conservación marina. Conservar Tiburones en Argentina inició su campaña 2026/27 de pesca, marcado y devolución, una iniciativa que año tras año suma información sobre la biología, los desplazamientos y los hábitos reproductivos de estas especies.