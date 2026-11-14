Marcelo Gallardo logró su primer triunfo al mando de Ecuador ante el próximo rival de Argentina

Sonríe Marcelo Gallardo. Es que en su primer partido como local, el seleccionado de Ecuador que dirige el ex entrenador de River derrotó 2 a 0 a Costa Rica en el estadio Atahualpa de Quito. Le ganó sin dejar dudas al próximo rival de la Argentina de Lionel Scaloni. Jordy Caicedo y Moisés Caicedo fueron los autores de los goles, uno en cada tiempo.

"Fuimos de menor a mayor, fuimos creciendo", expresó con satisfacción el Muñeco quien pudo celebrar su primera victoria como conductor de Ecuador. Su equipo no había empezado bien este amistoso en fecha FIFA pero todo comenzó a encaminarse cuando el centro delantero de Huracán, Jordy Caicedo, marcó el 1 a 0 a los 22 minutos del primer tiempo.

"Es un buen inicio reencontrarnos con el público ecuatoriano y regalarles esta primera victoria. Creo que el equipo dejó una buena imagen porque no se conformó con ponerse en ventaja solamente. Tuvimos control y buenas intenciones de juego", declaró el entrenador quien no había tenido el mejor comienzo en su nuevo destino futbolístico.

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Ecuador no había ganado aún bajo su conducción. En la anterior fecha FIFA entre fines de septiembre y comienzos de octubre en gira por Asia había caído por goleada ante Corea del Sur por 3 a 0 y sumó dos empates, uno sin goles contra Japón (cayó también en la definición por penales 5 a 4) y el otro 1 a 1 contra Panamá (que también terminó en derrota por penales 7 a 6.

En el segundo tiempo, cuando restaban 7 minutos para la finalización del encuentro, Marcos Caicedo, de penal, anotó el segundo de su equipo. Costa Rica, a esa altura, casi que no ofrecía demasiadas respuestas desde el juego, tras la expulsión del defensor Diego Mesen a los 20 minutos de esa etapa final.

"Me voy satisfecho porque necesitábamos un partido así en este inicio, con todo el público ecuatoriano que también estaba esperando una victoria y ver que el equipo irá respondiendo de a poco. Hoy, hicimos un buen partido y esperemos que el martes, en Guayaquil podamos seguir concretando lo bueno que dimos hoy", explicó Gallardo sobre el final de la conferencia.

Costa Rica, que tiene como nuevo conductor a Bryan Ruiz, se medirá el martes que viene a las 20 con Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ecuador, en tanto, recibirá a Bolivia en Guayaquil.