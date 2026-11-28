La sanción de la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea abrió un nuevo escenario para el fútbol argentino. Aprobada por unanimidad en el Senado, la norma apunta a combatir la ludopatía y el crecimiento de las apuestas online, pero también tendrá un impacto directo sobre la economía de los clubes, la publicidad deportiva y los contratos de patrocinio que involucran a algunas de las principales instituciones del país.

Uno de los cambios más visibles estará en las camisetas. La ley prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de plataformas de apuestas, por lo que varios clubes deberán modificar sus actuales acuerdos comerciales. Boca y River aparecen entre los casos más importantes, pero no son los únicos: Independiente, Racing, San Lorenzo, Rosario Central y Newell’s, entre otros, también mantienen vínculos con empresas del sector.

El impacto económico será significativo. Las casas de apuestas se transformaron en los últimos años en una fuente importante de ingresos para las instituciones del fútbol argentino y, en varios casos, ocuparon el lugar de principal patrocinador de la camiseta. Ahora, esos contratos deberán adaptarse al nuevo marco legal una vez que la norma sea promulgada y reglamentada.

Boca y River concentran los acuerdos de mayor dimensión. El xeneize tiene un contrato vigente hasta fines de 2028 por el que percibiría unos 7,5 millones de dólares anuales, mientras que el vínculo de River se extiende hasta abril de 2028. En los dos casos, la continuidad de la publicidad de las casas de apuestas en las camisetas quedará alcanzada por las nuevas restricciones.

Racing también deberá resolver su situación. La Academia comparte patrocinador con Boca y su acuerdo tiene vencimiento previsto para este año, con una opción de renovación por dos temporadas que, de acuerdo con el nuevo escenario legal, perdería sentido. El contrato contemplaba ingresos por unos dos millones de dólares anuales.

En Independiente la situación es diferente. El contrato con el sponsor, que para 2026 rondó los 1,2 millones de dólares, termina el mes próximo. El dilema del nuevo sponsor quedará en manos de la nueva dirigencia, que se hará cargo del club después de las elecciones del 13 de diciembre.

Hay otros contratos que también tienen fecha de vencimiento cercana. Argentinos, Huracán, Chacarita y Excursionistas mantienen acuerdos con una casa de apuestas cuyos vínculos finalizan en diciembre. San Lorenzo, por su parte, tiene un contrato firmado este año con un patrocinador relacionado con las apuestas bonaerenses, por un monto de unos 800.000 dólares, que también concluye en diciembre.

Rosario Central y Newell’s representan otro caso particular. Los dos mantienen desde 2021 acuerdos anuales con el mismo sponsor. Los contratos fueron renovados temporada tras temporada y permitieron a las instituciones sostener durante varios años una fuente de ingresos que ahora queda condicionada por la nueva legislación.

Pero el impacto de la ley no quedará limitado a las camisetas. También alcanzará la cartelería de los estadios, la publicidad en la vía pública, las redes sociales de los clubes y las diferentes piezas de comunicación institucional. La AFA y la Liga Profesional también deberán adecuarse al nuevo escenario. En el caso de la Selección Argentina existen espacios digitales y publicitarios vinculados con este tipo de empresas que deberán ser revisados.

La televisión también estará obligada a modificar sus pautas. Las señales que transmiten los partidos de Primera División y del Ascenso no podrán emitir publicidad de casas de apuestas durante los encuentros ni en los programas deportivos, de acuerdo con las restricciones establecidas por la nueva norma.

La prohibición alcanzará además a los protagonistas del fútbol. Futbolistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas deportivos e influencers no podrán protagonizar campañas publicitarias de apuestas, difundir códigos promocionales ni promocionar estas plataformas a través de sus redes o medios de comunicación.

La ley todavía necesita completar su recorrido institucional. El Poder Ejecutivo dispone de diez días hábiles para promulgarla y, a partir de allí, contará con hasta 120 días para reglamentarla. Será durante ese proceso cuando se definan los mecanismos de control y los plazos concretos para que clubes, empresas, medios y demás actores del fútbol adecuen sus contratos y espacios publicitarios.

El fútbol argentino, así, enfrenta un cambio que va mucho más allá de una modificación estética en las camisetas. Las casas de apuestas se convirtieron en protagonistas del negocio deportivo durante los últimos años y ahora deberán desaparecer de ese lugar. Para los clubes, el desafío será encontrar nuevos patrocinadores capaces de reemplazar una fuente de financiamiento que, en algunos casos, representa millones de dólares por temporada.”.