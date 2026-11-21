Al piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se le presentó un escenario sumamente favorable para meterse en la zona de puntos durante el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, luego de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmara una serie de penalizaciones en la grilla de partida que afectan directamente a cinco de sus rivales de la zona media y alta del pelotón.

Con un circuito callejero que suele ofrecer sobrepasos en sus extensas rectas, pero donde largar desde adelante resulta clave para evitar roces en las primeras curvas, las modificaciones en el orden de salida abren una ventana estratégica para el corredor pilarense y la escudería francesa en este tramo final del calendario.

El más perjudicado por esta ola de sanciones técnicas fue el británico Oliver Bearman (Haas), quien recibió una drástica penalización de 35 puestos para la largada de la competencia principal, que se disputará mañana domingo a la madrugada de nuestro país. La medida responde a que el equipo estadounidense decidió renovar prácticamente toda su unidad de potencia: el piloto montó su quinto motor de combustión interna, turbocompresor, sistema de escape y MGU-K de la temporada, además de reemplazar un componente auxiliar, excediendo por amplio margen el cupo reglamentario establecido para el campeonato y condenándolo prácticamente al fondo de la parrilla.

Las malas noticias no paran para el australiano Oscar Piastri (McLaren), que el año pasado estuvo muy cerca de ser campeón y en esta temporada ni siquiera pudo conseguir un triunfo. El piloto oceánico largará 10 puestos por detrás de los que clasifique porque instaló su quinto motor de combustión interna, cuando el límite es de cuatro.

Con la misma cantidad de posiciones fueron sancionados el español Carlos Sáinz Jr. (Williams), que utilizó su quinto turbocompresor del año al incorporar la actualización de Mercedes, y el canadiense Lance Stroll Jr. (Aston Martin), por incorporar su novena batería (almacén de energía) y su octava centralita electrónica.

Finalmente, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que este año se consagró como el campeón más joven en la historia de la categoría, sufrió una penalización de cinco puestos para la largada por usar su quinto motor de combustión interna en el año.

La clasificación fue hoy de madrugada. Ayer, George Russell lideró la segunda práctica, con Pierre Gasly a 71 milésimas. Colapinto finalizó en la novena posición.