Primera Nacional: se suspendió Deportivo Madryn-Deportivo Maipú, por la agresión al arquero visitante con pirotecnia

Qué resolución adoptará el Tribunal de Disciplina de la AFA por la agresión que sufrió en la cancha de Deportivo Madryn el arquero de Deportivo Maipú, Nahuel Galardi? El partido que jugaron este sábado el equipo chubutense y los mendocinos por el Torneo Reducido de Primera Nacional, fue suspendido ya que el arquero del equipo visitante fue afectado por una bombda estruendo cuando iban 36 minutos del segundo tiempo y el local se imponía por 3 a 1 (goles de Fernando Bersano, Nazareno Solís y Luis Silba, de penal; descontó Brian Orosco, también desde los 12 pasos).

Los hinchas de Madryn habían empezado minutos antes a arrojar pirotecnia desde detrás del arco en el que estaba Galardi quien quedó tendido, visiblemente aturdido por uno de los explosivos.

El guardavallas del equipo mendocino fue atendido dentro del terreno y posteriormente derivado a un centro asistencial de esta ciudad, el sanatorio privado Santa María, y luego de una hora de espera, y habida cuenta que Maipú ya no podía hacer más cambios, el árbitro Bryan Ferreyra decidió suspender el cotejo. Cuando ingresó el carrito de asistencia para llevarse al jugador se produjo una escena grotesca, con los jugadores visitantes intentando frenarlo, todo ante la pasividad de la terna arbitral.

Los compañeros de Nahuel Galardi, el arquero agredido de Deportivo Maipú de Mendoza, intentan frenar al carrito de asistencia médica. | Crédito: Redes sociales Deportivo Maipú

De todas maneras, a esa altura los futbolistas del elenco visitante, donde es capitán el exvolante de River Enzo Pérez se negaban a seguir jugando, ya que consideraron que no tenían las garantías suficientes para hacerlo.

Según un comunicado que Madryn publicó en X horas después "nuestros equipos médicos acompañaron al jugador hasta el Sanatorio Privado “Santa María”, donde fue atendido por otro equipo de profesionales. Según lo informado por dicho establecimiento, el arquero no presentaba lesiones, secuelas ni impedimentos físicos que le imposibilitaran continuar disputando el encuentro".

Luego consignaron que "entre los resultados de la evaluación se constató que no registraba hemorragias, que conservaba la fuerza física de manera simétrica y que se encontraba orientado en tiempo y espacio. Una vez finalizada la evaluación, el jugador se retiró del establecimiento por sus propios medios junto al resto de la delegación visitante.

Maipú refutó esa publicación durante la madrugada de este domingo luego de la atención en el sanatorio Santa María en su cuenta de Instagram. "Según el diagnóstico del médico de Guardia Central (del sanatorio Santa María), el futbolista presenta una conmoción acústica (choque acústico) producida por el impacto del proyectil pirotécnico, que le provocó sintomatolgía de tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia. De acuerdo con la indicación del profesional médico interviniente, el jugador deberá cumplir 48 horas de reposo a partir de la fecha de la atención. Asimismo, se ha recomendado la realización de estudios y exámenes médicos complementarios durante las próximas horas, a fin de descartar cualquier posible secuela detivada de lo sucedido", explicaron.

Si bien Deportivo Madryn se encaminaba a lograr la clasificación ya que en caso de empate contaba con ventaja deportiva, ahora su situación quedó en suspenso, ya que podría recibir una sanción y quedarse afuera del reducido, en busca de otro ascenso a primera división.

Deportivo Madryn es uno de los clubes señalados por tener una relación muy cercana a la dirección de la AFA, que encabeza Claudio "Chiqui" Tapia. En el campeonato de la Primera Nacional de 2025 fue favorecido por un polémico fallo luego de que en un partido como visitante ante Gimnasia de Jujuy fuera suspendido por un supuesto apriete al árbitro, que nunca fue debidamente esclarecido.