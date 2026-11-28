El último campeón del fútbol de Estados Unidos no podrá revalidar el título que consiguió la temporada pasada. Y a Lionel Messi se le terminó el año futbolístico más rápido de lo que imaginaba. En el segundo partido de la primera ronda de los playoffs, su equipo, Inter Miami, perdió 1 a 0 ante Columbus Crew como visitante y quedó eliminado del torneo.

El único gol lo marcó en el segundo minuto de descuento el volante uruguayo Santiago Rodríguez. Esta serie constaba de tres partidos y ya en el primero Columbus había sorprendido con una victoria en Miami por 3 a 0.

Messi tuvo una actuación opaca en este encuentro. Lo marcaron bien y no pudo desequilibrar. Al igual que el resto del equipo no contó con grandes situaciones de gol como para aspirar a la victoria que necesitaba para continuar en carrera.

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En cambio el equipo local, vestido con camiseta amarilla, fue superior y convirtió en una de las figuras de una noche muy fría (con 0° de temperatura) al arquero Dayne St Clair, del conjunto que dirige el argentino Cristian "Kily" González. Columbus, en la próxima fase se medirá con el ganador del cruce entre New England Revolution y Philadelphia Union.

Tuvo pocas ocasiones Inter Miami. Una de las más claras fue con un cabezazo de Germán Berterame (argentino naturalizado mexicano) quien increíblemente se perdió la chance de quebrar el cero tras una buena maniobra que armaron entre Rodrigo De Paul y el venezolano Telasco Segovia cuando faltan pocos minutos para el final.

Ahora Messi, luego de un intenso año que incluyó el subcampeonato del mundo con Argentina, la muerte de su padre Jorge, el premio Príncesa de Asturias que le dieron en España y el anuncio de que ya no vestirá más la camiseta 10 albiceleste, tendrá vacaciones obligadas.

El 20 de diciembre se espera que interrumpa su descanso para jugar en La Bombonera en la despedida de Carlos Tevez. Un mes después estará con Inter en el Monumental de River para enfrentar al equipo de Núñez.