Riverjugó un partido vibrante, pero con buenos momentos: le ganó 1-0 a Instituto en Alta Córdoba y se metió en las semifinales del Torneo Clausura. Ahí lo espera Independiente, que horas antes había eliminado a Vélez por penales en Liniers.

El Millonario encontró rápido el camino. A los 13 minutos, Espíndola probó desde lejos, Marcos Ledesma no pudo retener y Gonzalo Montiel capturó el rebote para el 1-0. Poco después tuvo la chance de liquidar la historia: Galván quiso tirar el centro desde la derecha, un defensor de Instituto rechazó con la mano y el árbitro Nazareno Arasa marcó penal. Sebastián Driussi le pegó fuerte y esquinado, pero la pelota se estrelló en el palo izquierdo.

En el complemento, Instituto se animó y generó sus mejores situaciones, que obligaron al arquero de River a intervenir para sostener el cero. Pero el equipo visitante volvió a adueñarse del trámite y desperdició una ocasión tras otra. Ledesma achicó bien en un mano a mano ante Ángel Correa, que poco después vio cómo el travesaño le negaba el segundo.

La noche de las chances perdidas tuvo su capítulo más llamativo con el segundo penal. Ledesma derribó a Galván, Arasa volvió a señalar el punto y el arquero de La Gloria se hizo gigante para tapar con los pies el remate de Thiago Almada. Enseguida Lucas Beltrán remató cerca del palo y Almada intentó colocarla, pero se le fue apenas desviada. En una acción insólita, Beltrán cabeceó un balón que le bajó Nicolás Otamendi y la pelota dio en el palo. Ledesma, con un penal atajado y varias intervenciones decisivas, fue la gran figura de Instituto.

River no logró ampliar la diferencia y terminó cuidando una ventaja mínima, con la sensación de que el partido pudo haber sido mucho más cómodo. Igual, el objetivo está cumplido: el Millonario sigue en carrera y ahora irá por la final ante el Rojo.