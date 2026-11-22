La bandera que recordará para siempre este 2026 estuvo colgada en una de las cabeceras del renovado estadio Metropolitano de Barranquilla. Allí, donde todo era azul y amarillo, la imitación del trapo blanco y negro de “Las Malvinas son argentinas” sobresalía entre la multitud xeneize.

Fue un detalle importante entre los miles de detalles que dejó la final de la Copa Sudamericana que ganó Boca en esa ciudad del norte de Colombia, donde el “Dale Bo” se escuchó como si el equipo estuviera jugando en la Bombonera. Y donde, como ocurrió en otras finales, la música y el color de los hinchas argentinos –y también colombianos que apoyaban a Boca– dejaron postales para el recuerdo.

Barranquilla vivió una verdadera invasión de hinchas xeneizes. Según estimaciones de las autoridades colombianas, de los 58.000 extranjeros que arribaron a la ciudad caribeña en los últimos días, alrededor de 40.000 son simpatizantes de Boca, una estadística que anticipaba la proporción que se vio en las tribunas del estadio: Boca ocupó cerca del 70% de las tribunas frente al 30% de la torcida de Atlético Mineiro.

El despliegue desafió incluso el bolsillo: tras el pase a la final, la demanda de pasajes creció un 800% con paquetes que partieron desde los 2,5 millones de pesos (unos 1.650 dólares) hasta superar los siete millones en vuelos directos. Aunque Boca agotó oficialmente sus 12.000 entradas populares, miles viajaron igual para empujar desde afuera o buscar remanentes. El respaldo quedó expuesto el último viernes en el Gran Malecón, donde más de 20.000 hinchas protagonizaron un banderazo histórico bajo 34 grados y un 80% de humedad.

Detrás de las cifras hay historias de sacrificio extremo. Alejandro, por ejemplo, relató haber volado más de 40 horas con múltiples escalas desde Australia, relegando compromisos laborales, para ver al equipo campeón del Vasco Arruabarrena; Carlos llegó desde Estados Unidos tras pasar por Chaco, confesando que aún no conoce La Bombonera, pero que sí vio a Boca en el Roberto Meléndez para cortar los 18 años de sequía en torneos internacionales (la última vez había sido la Recopa Sudamericana 2008).

Cuatro horas antes de iniciado el partido, los hinchas de Boca ya habían llenado casi todos sus sectores. Comenzaron a ingresar ordenadamente —mayormente hacia la cabecera Norte (acceso amarillo) y Nor Occidental (rosa)— mientras la Policía Metropolitana mantenía un fuerte operativo con drones y advertencias por estafas con códigos QR duplicados en los alrededores.