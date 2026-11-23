Cuando apenas faltaban unos 8 minutos para que terminara el domingo el plantel de Boca Juniors arribó al aeropuerto de Ezeiza luego de conseguir el título en la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en la ciudad colombiana de Barranquilla. Miles de fanáticos acompañaron a los jugadores y al cuerpo técnico que se trasladaron en un micro descapotable por la autopista Riccheri hasta el predio deportivo del club a unos pocos kilómetros de la estación aérea.

Allí fue donde se concentró la mayor cantidad de hinchas con banderas, camisetas, bombas de estruendo y cánticos para aguardar la llegada de los futbolistas luego del triunfo ante los brasileños por 2 a 0 con tantos de Santiago Ascacíbar y de Miguel Merentiel que le dio a los "xeneizes" un título internacional después de 18 años de espera.

Antes se había conocido a través de las redes sociales del club una foto de los jugadores sacada por el capitán Leandro Paredes en el vuelo chárter que había partido de Barranquilla poco después de las 17.30 de este domingo. La salida del avión se demoró varias horas por el desmayo que había sufrido el volante central luego del encuentro por un golpe de calor, que obligó a que le realizaran estudios médicos. También el cuerpo técnico decidió que lo mejor era prolongar el descanso en tierra colombiana para una mejor recuperación.

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Al arribar al BocaPredio, con la Copa en sus manos, Paredes y Merentiel (con su característica máscara de Chucky) fueron dos de los más eufóricos en la celebración. Mientras cantaban con obvias referencias a River, su clásico rival, "ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad, para todas las gallinas el regalo de papá", todos deliraban y saltaban sin parar. El micro estaba ploteado con el número 76, la cantidad de títulos que suma la entidad azul y oro, y la frase "campeones".

Luego de varios minutos de festejos los jugadores ingresaron al predio donde se quedaron concentrados. El miércoles a las 21, Boca recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura, el nuevo objetivo que tendrán por delante los de Arruabarrena, después de quedarse con el título por haber obtenido la Tabla Anual y también del logro de la tercera Sudamericana de su historia (anteriormente la habían ganado en 2004 y 2005). Boca no descansa.