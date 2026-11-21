Jugar la final de la Sudamericana, ¿es para Boca fuente de alegría o un premio consuelo? Los hinchas de Boca parecen haberse olvidado demasiado rápido del fracaso en la Libertadores, y el propio Riquelme parece también haber dado vuelta la página rápidamente, justo él, que cuando era opositor a Macri aparecía, como un buitre, cada vez que Boca perdía o ganaba un título local, para decir que lo único que importaba era ganar la Libertadores (algún día debería hacerse la lista de ídolos-buitres que no soportan el paso del tiempo y la pérdida de figuración, y aparecen solo cuando su equipo pierde. No me cabe dudas que durante años esa lista la encabezó el Beto Alonso). ¿Entonces? ¿Alegría o premio consuelo? Si Boca gana hoy la gente va a salir a festejar al Obelisco. Allí reside ya buena parte de la respuesta. Me parece que la respuesta se completa con dos otras variables. Por un lado, el largo, larguísimo tiempo que hace que Boca no gana nada a nivel internacional (desde 2007 o 2008 si contamos la menor Recopa Sudamericana que le ganó a Arsenal de Sarandí). Y por el otro, y yo creo que es la razón mayor, el hecho de que este año la Sudamericana la jugaron equipos que bien podrían haber jugado la Libertadores, empezando por River, que quedó rápidamente eliminado. Si Boca sale campeón le va a haber ganado a 3 equipos brasileros al hilo, en cuartos, semifinal y final: San Pablo, Vasco da Gama y ahora Atlético Mineiro. Y agregaría una tercera razón: el retorno de una cierta épica copera que los chicos más jóvenes solo escuchaban en el relato de sus mayores sobre el equipo de Bianchi. Por supuesto que no lo estoy comparando con el mejor Boca de la historia. Solo digo que Boca no perdió en Brasil, y que el triunfo contra Vasco da Gama en el Maracaná (después de haber perdido de local) tuvo algo de épico a lo que nos habíamos desacostumbrado. Incluso en la última vez que Boca jugó una final de la Libertadores, en la que pasó los octavos, los cuartos y la semifinal por penales (algo inédito en la historia de la Copa Libertadores) no tuvo ningún aire épico, solo la tradición de Boca para ganar por penales (y la posibilidad de Chiquito Romero de haberse convertido en alguien importante en la historia de Boca, si no lo hubiese desperdiciado tiempo después con el incidente que todos conocemos).

Atlético Mineiro es un buen equipo, que anduvo un poco a los tumbos en el campeonato brasileño, pero al que yo vi jugar bien. Es decir, saben a qué juegan. ¿Se convirtió el Boca de Arruabarrena y Paredes en un equipo copero? No lo sabemos aún e, incluso, puede llegar a salir campeón y seguir sin saberlo. Todo depende del trámite del partido. De la seriedad y la concentración con la que juegue Boca. De no cometer errores tontos y de terminar con 11 en cancha. En un lugar casi exótico como Medellín, Boca tiene la posibilidad de volver a ser Boca. Pese a ser un título de segundo orden internacional.