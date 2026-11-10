Nuevos métodos de autenticación en ANSES: el paso a paso para obtener la clave con biometría o de forma presencial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó la opción de generar o recuperar la Clave de la Seguridad Social utilizando tecnologías de validación biométrica a través de dispositivos móviles. La medida busca acelerar los tiempos de tramitación y reforzar los parámetros de autenticación para que los beneficiarios operen sin necesidad de trasladarse hacia las delegaciones de atención física.

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Esta herramienta constituye la puerta de entrada indispensable para resolver trámites, efectuar consultas y verificar liquidaciones dentro del portal mi ANSES y en la plataforma de Atención Virtual. A través de este identificador único, los titulares acceden a sus expedientes desde computadoras o teléfonos celulares durante las 24 horas.

El procedimiento biométrico fue incorporado a la aplicación oficial mi ANSES. Los usuarios deben ingresar su número de CUIL en la pantalla inicial y seleccionar la opción específica destinada a la creación o recuperación de la clave de acceso con validación facial.

El paso a paso para la validación biométrica en la app

Para completar el trámite desde el celular, el sistema requiere que la persona tenga a mano su último Documento Nacional de Identidad (DNI). En el primer paso de la verificación, la app solicita escanear el código impreso en la tarjeta física mediante el lente principal de la cámara.

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A continuación, la aplicación solicita activar la cámara frontal para ejecutar el reconocimiento facial y validar la identidad del titular en tiempo real. La plataforma guía al usuario paso a paso durante el proceso para asegurar una captura correcta y verificar la autenticidad de la persona.

Una vez validada la identidad, el sistema requiere la creación de una contraseña segura que combine letras y números. La clave debe poseer una longitud de entre 8 y 15 caracteres e incluir al menos una letra mayúscula, además de la aceptación expresa de las políticas de seguridad institucionales.

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Alternativas sin biometría, opción presencial y apoderamiento

Para aquellos usuarios que elijan no utilizar la validación biométrica o prefieran realizar la gestión desde una computadora de escritorio, se mantiene disponible el método tradicional. Este trámite requiere ingresar el CUIL junto con el número de trámite que figura en el DNI y responder correctamente una serie de preguntas de seguridad personal.

En los casos en que la persona falle en responder el cuestionario de seguridad tras tres intentos consecutivos, el sistema bloquea la vía remota. Frente a esta situación, la persona debe concurrir en forma presencial y sin turno previo a cualquier delegación de ANSES provista con su DNI para gestionar la contraseña.

La modalidad presencial sin turno en las oficinas del organismo está habilitada para todos los ciudadanos que deseen hacer la gestión de manera tradicional. A su vez, el personal corporativo cuenta con el canal específico "Obtener Clave Corporativa" para tramitar accesos a aplicaciones empresariales institucionales.

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Finalmente, el organismo contempa un procedimiento especial mediante representación para quienes sufran un impedimento físico de movilidad o residan en el extranjero. Estos titulares pueden autorizar a un apoderado descargando, firmando y haciendo certificar una Carta Poder junto con la fotocopia del DNI.

La certificación de la documentación para apoderados puede ser otorgada por organismos de previsión social nacionales, provinciales o municipales, autoridades judiciales, policiales, consulares o escribanos públicos. Asimismo, están facultados para certificar los directores o administradores de hospitales, sanatorios y asilos públicos o privados donde la persona titular se encuentre internada.

GZ / lr