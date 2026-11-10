Aumentaron las multas de tránsito en Buenos Aires: cuáles son los nuevos valores y qué infracciones cuestan hasta $2,8 millones

Las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires tienen nuevos valores desde el 1° de noviembre de 2026, luego de que el Ministerio de Transporte bonaerense actualizara a $2.340 la Unidad Fija (UF) utilizada para calcular las sanciones. La medida, oficializada mediante la Resolución 6/2026, estará vigente durante noviembre y diciembre y alcanza a infracciones como exceso de velocidad, circular sin seguro, cruzar un semáforo en rojo y conducir sin licencia.

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La resolución fue firmada el 30 de octubre por el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Gabriel Feijoo, y establece el valor de referencia para el último bimestre del año. Los importes de cada multa surgen de aplicar ese monto a los rangos de unidades fijas previstos en el Anexo V del Decreto 532/2009, que reglamenta la Ley de Tránsito provincial.

El sistema bonaerense vincula el valor de las multas al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA), sede La Plata. De esta manera, las sanciones no tienen un importe único, sino que varían según la infracción cometida y los límites mínimos y máximos establecidos en la normativa.

Cuánto cuestan las multas de tránsito en noviembre de 2026

Entre las infracciones contempladas en el régimen provincial, circular sin seguro vigente, cruzar un semáforo en rojo o conducir sin habilitación pueden generar multas de entre $702.000 y $2.340.000. En tanto, superar los límites de velocidad tiene una sanción de entre $351.000 y $2.340.000.

El listado de infracciones y sus montos mínimos y máximos, calculados con la UF de $2.340, es el siguiente:

- Exceso de velocidad: de $351.000 a $2.340.000.

- Cruzar un semáforo en rojo o no respetar una barrera ferroviaria: de $702.000 a $2.340.000.

- Conducir sin haber obtenido la licencia correspondiente: de $702.000 a $2.340.000.

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- Circular con la licencia vencida dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento: de $117.000 a $234.000.

- No portar la licencia de conducir, estando habilitado: de $117.000 a $234.000.

- Circular sin cobertura de seguro vigente: de $702.000 a $2.340.000.

- No llevar el comprobante del seguro: de $117.000 a $234.000.

- Circular sin las patentes correspondientes: de $702.000 a $2.340.000.

- Circular sin una de las chapas patente o llevarla fuera del lugar reglamentario: de $117.000 a $234.000.

- No utilizar el cinturón de seguridad: de $117.000 a $234.000.

- Circular en moto sin casco reglamentario: de $117.000 a $234.000.

- No llevar matafuegos o balizas reglamentarias: de $117.000 a $234.000.

- No respetar las prioridades de paso: de $117.000 a $234.000.

- Adelantarse por la derecha fuera de los casos permitidos: de $117.000 a $234.000.

- Incumplir las reglas generales de estacionamiento: de $117.000 a $234.000.

- Incumplir determinadas prohibiciones especiales de estacionamiento: de $702.000 a $2.340.000.

- No respetar las reglas sobre el uso de luces: de $702.000 a $2.340.000.

- Negarse a realizar una prueba de alcoholemia: de $1.170.000 a $2.808.000.

- Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias que alteren las condiciones psicofísicas: de $702.000 a $2.340.000.

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- No cumplir las obligaciones legales después de participar en un accidente: de $702.000 a $2.340.000.

Los valores corresponden a los rangos previstos en el Anexo V del Decreto 532/2009. Por lo tanto, el monto definitivo de una sanción puede variar dentro de esos límites y no necesariamente equivale al máximo establecido.

Multas en Buenos Aires: cómo funciona el pago voluntario

El régimen provincial también contempla un beneficio para determinadas infracciones notificadas con opción de pago voluntario. Según el artículo 33 de la reglamentación, en esos casos se toma el importe mínimo de unidades fijas correspondiente a la falta y se aplica una reducción del 50%.

Por ejemplo, una infracción cuyo mínimo sea de 100 UF equivale a $234.000, pero con el beneficio de pago voluntario se reduciría a $117.000, siempre que corresponda aplicar esa modalidad. El descuento no debe interpretarse como automático para todas las sanciones.

La Resolución 6/2026 también establece que el nuevo valor de la Unidad Fija debe publicarse en el sitio oficial de infracciones bonaerenses, Infracciones BA , donde los conductores pueden consultar información sobre sus multas.

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Con esta actualización, cada Unidad Fija se mantendrá en $2.340 hasta el 31 de diciembre de 2026. Los conductores bonaerenses deberán considerar los nuevos importes para las infracciones alcanzadas por el régimen provincial, especialmente aquellas cuyas sanciones máximas superan los dos millones de pesos.

GZ / lr