Cae el consumo y el precio de la carne va detrás de la inflación, pero se esperan aumentos en noviembre y diciembre

El consumo de carne vacuna sigue sin encontrar un piso desde donde rebotar, a pesar de que el precio en las carnicerías durante 2026 aumentó casi la mitad respecto a la inflación.

De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), en un contexto de menor producción y mayores exportaciones, el envío de carne vacuna al mercado interno habría caído 11,5% en octubre.

“Al medir el consumo por habitante, el promedio de los últimos doce meses habría caído a 44,5 kilos por año en octubre último, es decir 5,6 kilos menos que un año antes (-11,2%)”. Se trata del número más bajo registrado desde que comenzó a medirse la serie en 2005.

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El consumo aparente, se calcula a partir de la diferencia entre la producción de carne y el volumen exportado. El saldo resultante representa la cantidad disponible para abastecer el mercado interno. Por lo tanto, una caída de este indicador no es un reflejo fiel una menor voluntad de compra, sino que, generalmente, es producto de una reducción de la oferta

Esta retracción en el consumo se produce en un contexto de evolución de los precios por debajo de la inflación en 2026. Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el precio de la carne vacuna en octubre aumentó 0,1% mensual y 15,7% en los primeros 10 meses, quedando por debajo de los registros de inflación del 2,2% y 26,3%, respectivamente. En el acumulado del año, el incremento promedio de los cortes vacunos alcanzó el 15,7%, mientras el IPC lo hizo en 26,3%.

Ampliando el campo visual de las estadísticas respecto a octubre de 2025, el precio de los cortes bovinos se incrementó 49,9% y superó a la inflación de 33,1%. En esa comparación interanual, tanto el kilo de pollo como el de pechito de cerdo se ubicaron debajo de la inflación, con 30,4% y 27,0%.

Desde la Fundación Capital advierten que en el último bimestre, por cuestiones estacionales, el precio de la carne podría dar un salgo, ya que en promedio "su precio registra los mayores aumentos entre noviembre y marzo y se moderan en los meses siguientes. Por su peso en la canasta, una suba del 10% de la carne aportaría, por sí sola, unos 0,6 puntos porcentuales al IPC".



La presión de los precios

De acuerdo con el análisis de María Julia Aiasa, del Rosgan, “el principal factor que hoy condiciona las ventas de carne en los mostradores no es exclusivamente la disponibilidad del producto ni su precio, sino la presión que ejerce el aumento del resto de los bienes y servicios sobre el presupuesto familiar”.

En ese sentido, señaló que en lo que va del año, los mayores aumentos se concentraron en rubros como Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (35,6%) y Educación (34,0%). A mayor distancia se ubicaron Comunicación (26,6%), Salud (25,2%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (24,5%).

“La fuerte actualización de estos componentes modifica la estructura del gasto de los hogares. Una mayor proporción de los ingresos debe destinarse a cubrir necesidades esenciales, reduciendo el margen disponible para otros consumos. En consecuencia, los bienes y gastos más elásticos comienzan a ser postergados, reducidos o reemplazados. En este escenario, el consumo de carnes emerge como uno de los principales factores de ajuste”, indicó el reporte del Rosgan.

“La respuesta de los hogares se manifiesta tanto en menores cantidades compradas como en cambios en la composición de la demanda: mayor elección de cortes económicos y sustitución de carne vacuna por otras proteínas de menor precio, fundamentalmente pollo y cerdo. De hecho, desde hace varios años se observa un creciente desplazamiento del consumo de carne vacuna hacia estas alternativas, cuyos precios relativos resultan más accesibles.





LM