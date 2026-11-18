El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó su presentación ante empresarios pymes para lanzar una dura crítica al peronismo, un día después de la cumbre realizada en San Fernando, impulsada por Sergio Massa, que reunió a distintos sectores del PJ con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027. Sin mencionar directamente al exministro de Economía, el funcionario cuestionó a quienes reivindican la consigna de “combatir el capital” y calificó esa postura de “estúpida”, “tonta” y “patética”.

“Vivimos décadas combatiendo al capital. Debe haber pocas cosas más estúpidas que combatir el capital, cantándolo”, sostuvo Caputo durante la apertura del encuentro El País que se Viene, organizado por Somos Pymes este miércoles 18 de noviembre en La Rural.

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La referencia estuvo dirigida a un grupo político que, según señaló, había entonado esa consigna el día anterior. “No creo que pueda haber algo más patético que eso. Creo realmente que van a tener que ser tontos para seguir por ese mismo camino”, agregó el titular del Palacio de Hacienda.

Las declaraciones se produjeron menos de 24 horas después de la reunión del peronismo en el Teatro Otamendi de San Fernando, donde confluyeron dirigentes del Frente Renovador, el PJ Federal, intendentes bonaerenses y representantes del kirchnerismo. El encuentro, que tuvo a Massa como una de sus figuras centrales, buscó mostrar una señal de acercamiento entre distintos espacios opositores y avanzar en la construcción de una alternativa política frente al gobierno de Javier Milei.

La crítica de Caputo al peronismo: “Si combatís al capital, se va”

El cuestionamiento del ministro formó parte de una defensa más amplia del modelo económico oficialista, basado en el equilibrio fiscal, la desregulación y la apertura comercial.

Caputo sostuvo que durante décadas la Argentina aplicó políticas que desalentaron la inversión privada, limitaron el acceso al financiamiento y redujeron las posibilidades de crecimiento de las empresas.

“Hay países que, lejos de combatir el capital, lo seducen. Si hay algo que no es el capital, es tonto”, planteó.

En esa línea, explicó que las restricciones a la inversión terminan perjudicando al propio sector productivo: “Si vos lo combatís, ¿qué hace? Se va. Y si se va el capital, ustedes no tienen financiamiento, y si no tienen financiamiento, no pueden invertir”.

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El ministro vinculó ese diagnóstico con la persistencia del déficit fiscal, la presión impositiva y el exceso de regulaciones, que identificó como factores responsables del estancamiento económico argentino.

También cuestionó a los gobiernos anteriores por haber recurrido al endeudamiento, la emisión monetaria y los aumentos de impuestos para financiar el gasto público.

Según su interpretación, ese esquema terminó obligando a cerrar la economía para proteger a empresas que, por sus elevados costos, tenían dificultades para competir internacionalmente.

“Las pymes terminan siendo solamente pymes, cada vez más pymes, y prácticamente no tenés proyección para crecer”, sostuvo.

Para Caputo, la falta de competencia y de inversión se tradujo durante años en productos caros y de baja calidad, mientras las empresas buscaban sostener su rentabilidad mediante aumentos de precios en lugar de expandir sus mercados.

Caputo pidió no tener miedo a las elecciones de 2027

La crítica al peronismo también estuvo acompañada por un mensaje dirigido a los empresarios que mantienen una actitud cautelosa frente al próximo proceso electoral.

Caputo reconoció que existe temor a un eventual regreso de las políticas económicas anteriores, pero consideró que esa preocupación no debería convertirse en un freno para las inversiones.

“Yo veo mucha gente temerosa de volver al pasado. Bueno, es entendible que después de como sociedad haber sufrido el bullying de toda esta gente durante tantas décadas, muchos tengan miedo”, afirmó.

Sin embargo, pidió no subestimar el respaldo social al rumbo económico de Milei.

“No subestimen a la sociedad argentina tampoco, no la subestimemos. Hoy toda esta tontería está expuesta”, remarcó.

El ministro aseguró que sería un error que las empresas decidieran postergar sus proyectos ante la posibilidad de un cambio político en 2027. A su entender, el sector privado debe aprovechar las condiciones que busca generar el Gobierno para acelerar las inversiones, ampliar la producción y generar empleo.

También cuestionó a quienes consideran que la solución a los problemas económicos pasa por aumentar la carga tributaria sobre los empresarios.

“Hay gente que tiene ideología y cree que la solución de nuestros problemas pasa por cobrarle más impuestos a Galperín”, señaló, en referencia al fundador de Mercado Libre.

Caputo sostuvo que esas posiciones no representan a la mayoría de la sociedad y llamó a los empresarios a confiar en la continuidad del programa económico.

Sin nuevos anuncios para las pymes, defendió la baja de la inflación y prometió más inversiones

Aunque el encuentro estuvo orientado al sector empresarial, Caputo no presentó nuevas medidas para las pequeñas y medianas empresas. En cambio, repasó los instrumentos de alivio fiscal anunciados durante la última Conferencia Industrial de la UIA y reconoció que el elevado costo del financiamiento continúa siendo un problema.

“No está bueno que sea ARCA el que financie a las pymes, cuando debieran ser los bancos”, admitió, al justificar las medidas destinadas a facilitar la regularización de deudas tributarias.

Luis Caputo | Crédito: Cedoc Perfil

El ministro también defendió los resultados del programa de estabilización. Aseguró que la inflación anual se redujo desde niveles superiores al 200% hasta alrededor del 31% y sostuvo que la disciplina fiscal y monetaria permitirá continuar con la desaceleración de los precios.

En materia de inversiones, anticipó que en los próximos días se registrará un fuerte incremento de los flujos asociados a proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según las proyecciones que presentó, las exportaciones energéticas y mineras podrían triplicarse hacia 2031. Para el funcionario, el desarrollo de esos sectores también permitirá ampliar las oportunidades de negocios para las pymes proveedoras.

“Las elecciones van mucho más allá de que un presidente gane en primera vuelta”

Sobre el final de su exposición, Caputo volvió a poner el foco en el escenario político y en la disputa por el modelo económico que, según consideró, estará en juego durante las elecciones de 2027.

El ministro sostuvo que el próximo proceso electoral no debería interpretarse únicamente como una competencia por la continuidad del Gobierno, sino como una oportunidad para consolidar un cambio de rumbo.

“Para mí, las elecciones del año que viene van mucho más allá de un presidente ganando en primera vuelta o no”, afirmó.

Y explicó cuál considera que será el verdadero desafío: “Revalidar acá y ante el mundo que decidimos cambiar, que decidimos ser un país serio y dejar todas esas políticas absurdas que seguimos durante décadas atrás”.

Así, en una presentación que inicialmente estaba destinada a analizar las perspectivas económicas de las pymes, Caputo terminó convirtiendo la defensa de la inversión privada en un mensaje político contra el peronismo y su intento de reorganizarse para competir por el poder en 2027.

Mientras Massa y distintos sectores del PJ buscan construir una alternativa electoral, el ministro de Economía apuesta a presentar la continuidad del programa de Milei como una condición necesaria para recuperar la confianza, atraer capitales y sostener el crecimiento.

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