En medio de una creciente tensión cambiaria y financiera, Luis Caputo multiplicó sus apariciones públicas en la última semana para intentar llevar tranquilidad a los mercados y defender la continuidad del programa económico. En un contexto de dólar por encima de los $ 1.600 y el riesgo país superando los 1.000 puntos, el ministro de Economía insistió en que no existen motivos para anticipar una crisis, atribuyó la suba del riesgo país al temor a un cambio de Gobierno y aseguró que la Argentina cuenta con los recursos necesarios para afrontar sus compromisos financieros. Sin embargo, sus explicaciones no lograron evitar que el dólar atravesara nuevas jornadas de volatilidad.

Una de sus apariciones más importantes tuvo lugar el 16 de noviembre, durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre. Allí, el titular del Palacio de Hacienda reconoció que la economía crecerá menos de lo que esperaba inicialmente el Gobierno, aunque justificó el resultado por la prolongación de los shocks externos, la guerra y el aumento de las tasas de interés internacionales.

Al referirse al deterioro de los indicadores financieros, Caputo buscó correr el foco de los fundamentos económicos y apuntó contra la incertidumbre política. “El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei”, sostuvo. Según su interpretación, el temor a un eventual regreso del kirchnerismo está afectando las decisiones de inversión y encareciendo el financiamiento para las empresas.

En esa línea, mencionó que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) tenía $ 100.000 millones en créditos aprobados para empresas que no se tomaban por temor a un cambio de rumbo político.

El ministro también intentó transmitir previsibilidad sobre el escenario del próximo año. “Vamos a estar entrando en un 2027, en términos económicos, casi más sólidos que en muchísimas décadas”, afirmó. Para respaldar esa proyección, enumeró el superávit fiscal, el equilibrio monetario, un programa financiero cerrado y un mercado cambiario que, según anticipó, sería más robusto.

Incluso relativizó el aumento del riesgo país, que había pasado de la zona de los 400 a más de 900 puntos básicos, al destacar que durante ese período el dólar no había experimentado un salto equivalente y el Banco Central había continuado comprando divisas. “Eso te muestra la robustez del programa”, fue uno de sus argumentos.



El swap con China, la apuesta de Caputo para despejar las dudas sobre la deuda Nueve días después, el 25 de noviembre, el ministro volvió a intervenir públicamente, esta vez en una entrevista con el streaming Neura. En una jornada marcada por la escalada del dólar y el deterioro de los bonos argentinos, Caputo intentó llevar tranquilidad sobre los vencimientos de deuda y terminó revelando que el Gobierno le había pedido a China utilizar US$5.000 millones del swap de monedas.

“Como trabajamos con la premisa de estar equivocados, ya le pedimos a China los US$ 5.000 millones del swap que están disponibles, ya están aprobados. Lo que le estamos pidiendo directamente es: fondeémoslo, para dar la mayor certidumbre posible”, explicó.

La declaración no pasó inadvertida. Se trata de un tramo del acuerdo de intercambio de monedas entre el Banco Central y el Banco Popular de China, que forma parte del swap vigente por US$ 20.000 millones. El Gobierno busca contar con esos recursos como respaldo adicional frente a las necesidades de financiamiento de 2027, en un contexto en el que las tasas de interés y el riesgo país imposibilitan el regreso a los mercados internacionales de deuda.

“Yo creo que va a haber refinanciamiento. ¿El mercado piensa que no? Bueno, nuestra tarea es darle certidumbre”, agregó el ministro. Su planteo fue que, ante la posibilidad de que no consiga refinanciar todos los vencimientos, el Tesoro podría utilizar esos fondos como alternativa para garantizar los pagos.



Durante la misma entrevista, Caputo detalló cómo el Ejecutivo prevé afrontar los compromisos con bonistas de enero de 2027, que rondan los US$ 4.370 millones. Según explicó, ingresarían unos US$ 1.200 millones del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales, US$ 1.000 millones de financiamiento garantizado por CAF y Fonplata y otros US$ 300 millones provenientes de la venta de AySA.

A esos recursos se sumarían US$ 1.800 millones que el Tesoro le compraría al Banco Central con pesos provenientes del superávit primario. De esa manera, el ministro aseguró que el programa financiero para el primer vencimiento del año próximo estaba cubierto.

“No creo que el mercado dude de ningún pago, ni del de enero ni del de julio”, afirmó. Sin embargo, la propia decisión de solicitar a China el fondeo de los US$5.000 millones del swap mostró que el equipo económico buscaba construir un respaldo adicional para convencer a los inversores de que podrá afrontar los compromisos de los próximos años.

Las declaraciones de Caputo buscaron despejar las dudas sobre la capacidad de pago del Gobierno y transmitir que el programa económico no necesita modificaciones. Sin embargo, durante noviembre los mercados volvieron a mostrar señales de desconfianza.

El dólar mayorista encadenó siete ruedas consecutivas de subas y superó los $1.600, mientras que el riesgo país llegó a tocar los 1.138 puntos básicos, su nivel más alto en 15 meses. El deterioro de los bonos soberanos y la dificultad para recuperar el acceso al financiamiento internacional volvieron a poner en discusión el programa financiero del próximo año.



En paralelo, el equipo económico también intensificó las intervenciones en los mercados financieros para contener la presión cambiaria. Frente a la mayor demanda de cobertura y la escalada de las cotizaciones, el Gobierno recurrió a operaciones con bonos, instrumentos dollar linked y contratos de futuros, en una estrategia que buscó moderar el avance de los dólares financieros sin desprenderse directamente de reservas internacionales.

Una de las señales más claras se observó durante esta semana. El miércoles 25, el dólar mayorista superó los $1.600 y alcanzó un nuevo máximo nominal, mientras que el contado con liquidación llegó a ubicarse cerca de los $1.800. Sin embargo, los dólares financieros registraron una caída sobre el cierre, en una jornada en la que se operó un volumen récord de bonos AL30.

Según estimaciones de EconView, se negociaron unos US$ 436 millones a través de ese título entre las operaciones de MEP y contado con liquidación, por encima del récord previo de octubre de 2025. El movimiento alimentó las sospechas de intervención oficial para contener las cotizaciones financieras.

Más herramientas



El Gobierno amplió las posibilidades disponibles para el Banco Central para intervenir en los mercados de cambios. El 26 de noviembre, mediante la Resolución Conjunta 67/2026, el Ministerio de Economía oficializó un nuevo canje de deuda entre el Tesoro y el BCRA, que permitió a la autoridad monetaria reemplazar títulos públicos en pesos con vencimientos en noviembre y diciembre por nuevos instrumentos con vencimientos en 2027.

Entre los activos que recibió el Banco Central se encuentran dos letras vinculadas al dólar (LELINK), por hasta US$ 3.000 millones de valor nominal en conjunto, y un bono capitalizable en pesos por hasta $16 billones.

La operación le permite al BCRA contar con más instrumentos para ofrecer cobertura cambiaria a los inversores y eventualmente intervenir en el mercado secundario mediante su venta, sin necesidad de desprenderse directamente de dólares de las reservas. Se trata de una estrategia que el equipo económico ya había utilizado en septiembre, cuando realizó un canje similar por hasta US$ 2.000 millones en letras atadas al dólar.

La intervención también se hizo visible en el mercado de futuros. De acuerdo con estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el interés abierto en contratos de dólar aumentó cerca de US$ 2.000 millones durante noviembre. El miércoles 26 registró un salto de US$ 405 millones en una sola rueda y alcanzó los US$ 5.306 millones, el mayor incremento diario en más de un año. Los analistas atribuyeron parte de ese movimiento a una mayor participación oficial para ofrecer cobertura y ponerle un techo a las expectativas de devaluación.

En el segmento de bonos dollar linked, PPI estimó que el Banco Central ya había vendido alrededor de US$ 920 millones de la letra D15E7 al 18 de noviembre. Al proyectar los volúmenes operados durante las ruedas posteriores, esa cifra podría trepar hasta los US$ 1.580 millones.