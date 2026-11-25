El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó la entrada de la Argentina en una recesión técnica y cuestionó los criterios utilizados para definirla. Durante una entrevista con Antonio Laje en A24, sostuvo que se trata de “una mera definición casi diría arbitraria”, que no refleja necesariamente la profundidad de la caída económica. En ese sentido, destacó que en Estados Unidos se tienen en cuenta tres factores: la magnitud de la contracción, su duración y la diversidad de sectores afectados.

Al analizar la situación argentina, Caputo remarcó que la actividad económica recuperó un 1,5% entre agosto y septiembre, con subas del 0,4% y del 1,1%, respectivamente. Además, consideró que la caída registrada en julio fue un dato fuera de lo común y la atribuyó a tres factores puntuales: el aumento del gas, las lluvias y el Mundial.

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