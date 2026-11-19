La histórica salida a bolsa de Anthropic, la compañía creadora de Claude, también tendrá impacto en el mercado financiero argentino. Según informó IOL invertironline, desde la tarde de este jueves 19 de noviembre los inversores locales podrán operar el CEDEAR de Anthropic bajo el ticker ANT, tanto en pesos como en dólares.

La compañía debutó en el Nasdaq con un precio de colocación de US$ 83 por acción, una valuación inicial cercana a US$ 1,5 billones y una recaudación de US$ 81.340 millones, en la mayor oferta pública inicial de la historia. Según las primeras repercusiones, la demanda de acciones superó siete veces la cantidad ofrecida.

Anthropic apunta a debutar con una suba del 20%

El CEDEAR tendrá un ratio de conversión de 15 a 1, es decir, que 15 certificados argentinos representarán una acción de Anthropic en Wall Street. Esto permite acceder a fracciones de la acción estadounidense sin necesidad de abrir una cuenta de inversión en el exterior.

Cuál sería el precio de cada Cedear de Anthropic en la Argentina

Como referencia, al precio de colocación de US$ 83, cada CEDEAR equivaldría a US$ 5,53, antes de considerar los movimientos de la cotización, el tipo de cambio y los costos de operación. No se trata del precio efectivo de negociación del certificado en Argentina.

El entusiasmo por la empresa responde también a su crecimiento. Según los datos difundidos por IOL, Anthropic registró ingresos por US$ 17.000 millones durante el tercer trimestre de 2026, con una expansión interanual del 1.127%.

“El debut de Anthropic refleja el enorme interés que despierta la inteligencia artificial entre los inversores y el potencial de crecimiento que el mercado identifica en esta industria”, señaló Damián Vlassich, líder de Estrategias de IOL Inversiones.

Sin embargo, advirtió que las valuaciones actuales incorporan expectativas muy elevadas sobre el desempeño futuro de las compañías y que resulta fundamental evaluar los fundamentos del negocio, los riesgos y las perspectivas de largo plazo.

La disponibilidad del CEDEAR abre una nueva alternativa para los inversores argentinos interesados en inteligencia artificial. Su cotización en pesos dependerá tanto de la evolución de la acción ANT en el Nasdaq como del tipo de cambio implícito del instrumento.

La salida a bolsa de Anthropic creará miles de nuevos millonarios en Silicon Valley

La histórica salida a bolsa de Anthropic, no solo marca un récord en Wall Street por los US$ 81.300 millones recaudados, sino que también podría generar una de las mayores transferencias de riqueza hacia empleados en la historia de Silicon Valley.

La compañía fijó el precio de colocación de sus acciones en US$ 83 por unidad, lo que representa una valuación cercana a US$ 1,5 billones. La operación beneficiará especialmente a trabajadores actuales y exempleados que recibieron participaciones accionarias como parte de sus paquetes de compensación.

Según informó Reuters, incluso empleados que ingresaron hace cinco años, cuando Anthropic comenzaba sus operaciones, podrían acumular patrimonios millonarios, incluidos algunos que ocuparon puestos administrativos o de nivel inicial.

Las estimaciones muestran la magnitud del fenómeno. Hill, una plataforma de negociación de acciones de empresas privadas de San Francisco, calcula que 598 empleados que no son fundadores podrían contar con participaciones accionarias valuadas en al menos US$ 100 millones cada uno después de la oferta pública inicial.

Por su parte, la firma de investigación Sacra estima que aproximadamente 2.800 empleados y exempleados podrían tener participaciones consolidadas por al menos US$ 1 millón, antes del pago de impuestos.

Reuters aclaró que no pudo verificar de manera independiente estas estimaciones. Además, se trata de riqueza accionaria, cuyo valor dependerá de la evolución de la cotización y que no necesariamente podrá convertirse de inmediato en efectivo.

El debut de Anthropic también genera expectativas entre otras empresas tecnológicas que buscan acceder al mercado bursátil. Entre ellas aparece OpenAI, su principal competidora, que podría intentar una salida a bolsa durante 2027.

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