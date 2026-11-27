Para muchos argentinos, comprar una propiedad en Estados Unidos es una decisión que comienza por una cuestión patrimonial: diversificar, proteger parte del patrimonio, generar una renta o, simplemente, tener un lugar propio para las vacaciones.

Entonces, la pregunta tributaria suele aparecer bastante después. En particular, cuando llega el momento de venderla, donarla a un hijo, incorporarla a una sociedad o cambiar la estructura mediante la cual se mantiene la titularidad.

Es allí cuando una operación que aparentemente consiste solamente en firmar una escritura puede adquirir consecuencias fiscales que no siempre fueron contempladas al momento de comprar.

Uno de los principales puntos a considerar es FIRPTA —Foreign Investment in Real Property TaxAct—, el régimen estadounidense que grava determinadas disposiciones de inmuebles ubicados en Estados Unidos cuando el propietario es una persona extranjera.

Lo interesante es que, para este régimen, una “disposición” no significa únicamente una venta. También puede comprender intercambios, donaciones, aportes y otras formas de transferencia.

Vender no es la única forma de generar FIRPTA

Supongamos que un residente argentino compró hace algunos años una propiedad en Estados Unidos por US$ 500.000 y actualmente su valor asciende a US$ 800.000.

Si decide venderla, el análisis parece sencillo: existe una diferencia entre el valor de adquisición y el valor de venta y, eventualmente, una ganancia alcanzada por el impuesto estadounidense.

Sin embargo, FIRPTA introduce una cuestión adicional: la retención no se calcula, en principio, sobre la ganancia, sino sobre el valor obtenido (el denominado amountrealized), es decir, la cantidad realizada en la operación.

Como regla general, el adquirente debe retener el 15% de ese importe cuando el transmitente es una persona extranjera. Ese importe no está limitado al dinero que recibe efectivamente el vendedor: también puede incluir el valor de otros bienes y determinadas obligaciones o deudas que asume el adquirente o a las que permanece sujeto el inmueble.

Por lo tanto, si sobre aquella propiedad existe una hipoteca de US$ 300.000 y el comprador asume esa deuda, la circunstancia de que el vendedor no reciba esos US$ 300.000 directamente no significa que desaparezcan del análisis de FIRPTA.

Esto explica por qué una operación puede tener una retención importante aun cuando el dinero que finalmente recibe el propietario sea sustancialmente menor que el valor del inmueble.

Ahora bien, retener no significa necesariamente que ese sea el impuesto definitivo. La retención funciona como un mecanismo para asegurar el ingreso del impuesto y posteriormente puede determinarse la obligación tributaria efectiva.

¿Y si no hay una venta?

Aquí aparece una cuestión que suele sorprender al inversor. Un propietario argentino puede decidir que no quiere vender el inmueble sino transferirlo a un hijo. O incorporarlo a una estructura societaria. O modificar la forma en que mantiene la titularidad.

Desde el punto de vista civil, puede no existir un precio por la operación. Sin embargo, desde la perspectiva de FIRPTA, la ausencia de un pago no alcanza, por sí sola, para concluir que no existe una disposición. El propio IRS considera dentro de este concepto a determinadas transferencias gratuitas, donaciones y aportes de capital.

Supongamos, por ejemplo, que un argentino posee un inmueble en Estados Unidos valuado en US$ 800.000 y decide donarlo a su hijo. El padre no recibe dinero a cambio de la transferencia. Sin embargo, el hecho de que no exista un precio de venta no significa, por sí solo, que la operación quede fuera del régimen de FIRPTA.

Por lo tanto, la idea de que “como no hubo una venta, no hay consecuencias fiscales en Estados Unidos”, puede no ser correcta.

La LLC tampoco resuelve automáticamente la cuestión

Una alternativa muy comun entre propietarios extranjeros es utilizar una LLC estadounidense, principalmente por temas de responsabilidad civil frente a terceros.Y aquí aparece otra distinción importante: la titularidad jurídica y el tratamiento fiscal federal no necesariamente coinciden.

Una LLC de un solo miembro puede ser tratada, a efectos fiscales federales, como una disregardedentity (entidad no considerada). En ese caso, aunque jurídicamente el inmueble figure a nombre de la LLC, para determinadas reglas fiscales el propietario continúa siendo considerado el titular de la inversión.Esto resulta particularmente relevante frente a FIRPTA. El IRS establece expresamente que una entidad considerada disregarded no es, a estos efectos, quien transfiere, sino que es el propietario quien ocupa esa posición.

La situación cambia cuando existen varios miembros y la LLC es tratada fiscalmente como una sociedad de personas (partnership). Allí aparecen reglas específicas de tributación y retención que deben ser consideradas en conjunto.

Por lo tanto, decir simplemente “el inmueble está en una LLC” no alcanza para determinar el tratamiento fiscal de una futura transferencia. La cantidad de miembros, la clasificación fiscal de la entidad y la naturaleza de la operación pueden modificar sustancialmente el análisis.

También existen operaciones que no generan reconocimiento inmediato

Ahora bien, tampoco sería correcto concluir que toda modificación de la titularidad de un inmueble de un extranjero genera necesariamente un impuesto inmediato.

La normativa de FIRPTA contempla determinadas situaciones en las cuales una operación puede quedar alcanzada por reglas de no reconocimiento de la ganancia o pérdida, cuando la transferencia reúne los requisitos establecidos por una disposición de nonrecognition de la normativa del IRS o, eventualmente, de un tratado fiscal.

En esos casos, el IRS contempla una excepción a la retención cuando el transferente informa adecuadamente que no corresponde reconocer la ganancia o pérdida por aplicación de una norma de no reconocimiento y se cumplen las formalidades correspondientes.Pero esta posibilidad requiere especial cuidado.No alcanza con denominar a una operación “reorganización”, aportar el inmueble a una LLC o cambiar la forma jurídica de titularidad. La operación debe encuadrar efectivamente en una norma de no reconocimiento y cumplir sus requisitos específicos.

Por lo tanto, antes de ejecutar una transferencia que aparentemente no implica una venta, resulta fundamental determinar si realmente existe una operación fiscalmente reconocida, cuál es el tratamiento de la ganancia y qué ocurre con la retención de FIRPTA.

El problema que aparece cuando llega el momento de vender

Finalmente, existe otra cuestión que muchas veces se posterga: el impuesto sucesorio estadounidense.

Para una persona que no es ciudadana ni está domiciliada en Estados Unidos, los bienes situados en ese país pueden quedar alcanzados por elEstate Tax. Los inmuebles ubicados en Estados Unidos constituyen activos de situs estadounidense y, para los no residentes no ciudadanos, el umbral de presentación de la declaración sucesoria puede ser de apenas US$ 60.000 de activos situados en Estados Unidos, sujeto a las reglas aplicables.Esto contrasta fuertemente con el tratamiento de los ciudadanos y residentes estadounidenses, para quienes el monto de exclusión básico del año 2026 asciende a US$ 15 millones.

La diferencia es suficientemente importante como para que una propiedad comprada con una finalidad exclusivamente patrimonial termine generando, años después, una cuestión sucesoria que nunca había sido contemplada.

En definitiva, comprar una propiedad en Estados Unidos no termina con la escritura de adquisición.La forma en que se mantiene la titularidad, la existencia de una hipoteca, una eventual donación a los hijos, el uso de una LLC, una futura venta o incluso una reorganización pueden producir consecuencias fiscales diferentes.

Y esa es probablemente la pregunta que muchos argentinos deberían hacerse antes, y no después, de firmar: no solamente quién será el dueño de la propiedad, sino qué tratamiento tendrá esa propiedad cuando llegue el momento de transferirla.

*Contador público