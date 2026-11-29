Desde el 1 de diciembre regirá el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que el Gobierno creó para que las compañías utilicen en el pago de indemnizaciones por despidos. Para el empleador no implica un gasto adicional, ya que se trata del redireccionamiento obligatorio de aportes patronales que iban antes al sistema jubilatorio (entre el 1% y 2,5% de la masa salarial, dependiendo del tamaño de la empresa). El mercado espera que ingresen a la plaza financiera desde estas puertas entre US$ 1.500 y US$ 2.000 millones anuales.

“El FAL puede llegar a convertirse dentro de un jugador de mediano y largo plazo en el mercado de capitales que contribuiría a su desarrollo. Hoy es una plaza chica y poco profunda”, analizó Daniela Castaldo, CEO de Santander Asset Management Argentina. Según el Banco Mundial y la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión, el patrimonio administrado por esos instrumentos en Argentina era a mitad de año menor a US$ 73 millones, es decir, 11% del PBI. En Brasil por su tamaño era mayor (US$ 2.100 M), pero además representaba el 93% de su producto. De la región le seguían Chile con el 30% del PBI (US$ 109 M), México (US$ 301 M) y Colombia (US$ 60 M).



Las entidades financieras suelen plantear dos alternativas para el FAL que cada empresa debe elegir: un fondo a corto plazo, que prioriza la liquidez y la baja volatilidad, y otro a mediano. Los instrumentos para el primero suelen comprender plazo fijo, bonos CER y TAMAR, Lecaps y Money Market. Mientras que los segundos también bonos CER pero a plazos más largos, Lecaps-Boncaps (para tener liquidez de corto plazo en caso de necesitar), TAMAR, plazo fijo y mercado de dinero.

El Gobierno extendió a 12 meses el plazo para poder hacer uso del fondo una vez que comience su vigencia. También existe un período de carencia para la portabilidad y la competencia pasa por las comisiones o la trayectoria y confiabilidad que brindan.

“Tomamos el FAL como una oportunidad de contar como una herramienta de planificación financiera de una contingencia que ya tienen”, explicó Castaldo a PERFIL. “Además de ser útil para las grandes, muchas pymes hoy no están en el mercado de capitales. Este fondo los obliga a operar dentro de la industria. Es también una manera de acercar el mercado a las empresas”, planteó.

“Creemos que el FAL abre una oportunidad para incorporar mayor previsibilidad y profesionalización a la administración financiera de estos recursos. Incorporan una nueva dimensión a la gestión financiera de las empresas, al permitir constituir gradualmente una reserva específica destinada a afrontar futuras obligaciones laborales y administrar esos recursos a través de vehículos de inversión regulados”, comentaron desde el Galicia Asset Management a este medio. “Desde una perspectiva financiera, el FAL permite anticipar y planificar una contingencia que podría generar una necesidad puntual de liquidez. En ese contexto, la elección del fondo y del administrador cobra especial relevancia, considerando factores como la liquidez, el horizonte de inversión, la volatilidad, la capacidad de gestión y la agilidad operativa”, sumaron.

“Hoy el foco está puesto en el asesoramiento y en diseñar estrategias de inversión adaptadas a cada compañía, considerando sus necesidades de liquidez y la preservación del capital frente a la inflación. Tenemos buenas expectativas de que, una vez vencido el plazo del 1 de diciembre, comencemos a ver las primeras implementaciones y una mayor actividad en este segmento”, dijo Andrés Nobile, CEO de Adcap Asset Management.