En medio de la crisis del consumo, los mayoristas lanzan una semana de descuentos y promociones en 200 locales

En medio de un consumo masivo que acumula una caída del 2,7% en los primeros nueve meses de 2026, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) anunció una nueva edición del Black Week Nacional Mayorista, que se realizará del 16 al 23 de noviembre. La iniciativa contará con 200 locales adheridos, entre puntos de venta físicos y online, que ofrecerán descuentos y promociones especiales en productos de primera necesidad para intentar reactivar las ventas.

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La iniciativa reunirá a fabricantes, distribuidores y mayoristas que buscarán estimular las ventas de cara a las fiestas de fin de año, facilitar el acceso a productos esenciales y fortalecer el canal mayorista, uno de los principales proveedores de los comercios de cercanía.

Un consumo que no logra recuperarse

En el comunicado de CADAM citaron un informe de Scentia, en donde detectaron que el consumo masivo registró en septiembre una caída del 1,2% interanual y del 1% intermensual. De esta manera, el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 alcanzó una retracción del 2,7% en volumen vendido.

Las categorías más afectadas durante el noveno mes fueron perecederos, con una caída del 6,2%; limpieza de ropa y hogar, con un retroceso del 4,4%; y desayuno y merienda, con una baja del 4,2%. En contraste, alimentación creció un 1,7% y las bebidas alcohólicas, un 2,1%.

El deterioro del consumo también golpeó directamente al canal mayorista, donde las ventas retrocedieron un 6,7% respecto de agosto. En la comparación interanual, las mayores caídas se registraron en bebidas sin alcohol (-21,1%), higiene y cosmética (-9%) y perecederos (-8,6%), mientras que alimentación logró crecer un 3%.

Desde CADAM señalaron que este panorama refleja la necesidad de generar acciones comerciales que contribuyan a dinamizar las ventas en toda la cadena de distribución. "El consumidor espera oportunidades y ofertas para realizar la compra", sostienen los empresarios en la misiva que difundieron.

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Los mayoristas buscan recuperar ventas y sostener a los comercios de cercanía

“El objetivo del Black Week Nacional Mayorista de CADAM es fomentar el consumo y fortalecer el circuito comercial del que se abastecen miles de comercios de cercanía, como autoservicios, almacenes, perfumerías y kioscos, que atienden las compras cotidianas de las familias”, señalaron en desde la cámara.

El canal tradicional tiene un peso central en el mercado de consumo masivo. De acuerdo con las estimaciones del sector, puede representar hasta el 55% de las ventas, con una participación relevante de los autoservicios pequeños y medianos y los almacenes. Por su parte, el canal mayorista incide en hasta el 10% del gasto de los hogares, mientras que formatos como farmacias, perfumerías y tiendas de limpieza representan alrededor del 6%.

En el país se estima que existen más de 140.000 puntos de venta entre almacenes, perfumerías y tiendas de limpieza, además de aproximadamente 20.000 autoservicios. Se trata de una extensa red de pequeñas y medianas empresas que cumple un papel fundamental en el abastecimiento de proximidad.

"No hay plata": los supermercados mayoristas piden crédito para reactivar las ventas

Por último, en este escenario, el Black Week Nacional Mayorista aparece como una apuesta del sector para recuperar ventas y sostener el abastecimiento de los comercios de cercanía, especialmente aquellos que atienden las compras cotidianas de las familias. Desde CADAM remarcaron que fortalecer este circuito “contribuye a sostener la actividad comercial y a acercar productos esenciales a los consumidores”.

GZ