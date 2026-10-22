Las ventas en mayoristas y supermercados volvieron a caer en agosto, según el INDEC

Las ventas en supermercados cayeron 0,8% en agosto con respecto al mes anterior, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En mayoristas, las ventas también tuvieron un retroceso en la medición intermensual, cayendo 1,2%.

Las compras vía courier ya acumulan casi US$ 1.000 millones en el año y superaron todo lo importado durante 2025

En el caso de los supermercados, el Índice de ventas totales a precios constantes mostró una caída de 3,7% respecto al mismo mes de 2025, mientras que el acumulado enero-agosto de 2026 presenta una caída de 2,8% respecto al mismo período de 2025.

En tanto, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación negativa de 0,8% respecto al mes anterior, mientras que el índice serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,3% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes para agosto de 2026 relevadas en la Encuesta de Supermercados sumaron 2.616.930,1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 24,2% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante agosto de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron “Carnes”, con 38,5%; “Verdulería y frutería”, con 32,6%; “Artículos de limpieza y perfumería”, con 25,6%; y “Alimentos preparados y rotisería”, con 25,1%.

Las ventas en supermercados mayoristas en agosto 2026

En el caso de los mayoristas, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 3,6% respecto a igual mes de 2025, mientras que en el acumulado enero-agosto de 2026 presenta una caída de 2,9% respecto a igual período de 2025.

En tanto, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 1,2% respecto al mes anterior, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes para agosto de 2026 relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas sumaron 395.434,5 millones de pesos, lo que representa un incremento de 23,7% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante agosto de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “Verdulería y frutería”, con 35,5%; “Lácteos”, con 30,2%, “Almacén”, con 29,8%; y “Carnes”, con 29,1%.

Los centros de compras a contramano de la tendencia

Los centros de compras escaparon a la tendencia. Según el organismo estadístico, las ventas aumentaron 3,7% en comparación con julio del año pasado y avanzaron 3,3% frente al mes previo.

Desde el CEPEC mencionaron que "los datos reflejan una recuperación desigual: el repunte de los centros de compras contrasta con la caída de los canales de consumo cotidiano. La principal señal de alerta es que las ventas de supermercados y mayoristas continúan retrocediendo en términos reales, lo que evidencia que la demanda interna todavía muestra debilidad".

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