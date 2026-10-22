jueves 22 de octubre de 2026
ECONOMIA
Siguen cayendo mes a mes

Las ventas en mayoristas y supermercados volvieron a caer en agosto, según el INDEC

El consumo masivo no repunta. Tanto en supermercados como en mayoristas durante agosto se registraron caídas, tanto en la comparación interanual como en la comparación intermensual.

Supermercados: ¿Cuánto gasta cada provincia y cuál es la más cara para ir de compras?
Supermercados: ¿Cuánto gasta cada provincia y cuál es la más cara para ir de compras? | reperfilar.

Las ventas en supermercados cayeron 0,8% en agosto con respecto al mes anterior, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En mayoristas, las ventas también tuvieron un retroceso en la medición intermensual, cayendo 1,2%.

Las compras vía courier ya acumulan casi US$ 1.000 millones en el año y superaron todo lo importado durante 2025

En el caso de los supermercados, el Índice de ventas totales a precios constantes mostró una caída de 3,7% respecto al mismo mes de 2025, mientras que el acumulado enero-agosto de 2026 presenta una caída de 2,8% respecto al mismo período de 2025.

En tanto, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación negativa de 0,8% respecto al mes anterior, mientras que el índice serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,3% respecto al mes anterior.

Ventas en supermercados y mayoristas

Las ventas totales a precios corrientes para agosto de 2026 relevadas en la Encuesta de Supermercados sumaron 2.616.930,1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 24,2% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante agosto de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron “Carnes”, con 38,5%; “Verdulería y frutería”, con 32,6%; “Artículos de limpieza y perfumería”, con 25,6%; y “Alimentos preparados y rotisería”, con 25,1%.

Las ventas en supermercados mayoristas en agosto 2026

En el caso de los mayoristas, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 3,6% respecto a igual mes de 2025, mientras que en el acumulado enero-agosto de 2026 presenta una caída de 2,9% respecto a igual período de 2025.

En tanto, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 1,2% respecto al mes anterior, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior.

Ventas en supermercados y mayoristas

Las ventas totales a precios corrientes para agosto de 2026 relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas sumaron 395.434,5 millones de pesos, lo que representa un incremento de 23,7% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante agosto de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “Verdulería y frutería”, con 35,5%; “Lácteos”, con 30,2%, “Almacén”, con 29,8%; y “Carnes”, con 29,1%.

Los centros de compras a contramano de la tendencia

Los centros de compras escaparon a la tendencia. Según el organismo estadístico, las ventas aumentaron 3,7% en comparación con julio del año pasado y avanzaron 3,3% frente al mes previo.

Desde el CEPEC mencionaron que "los datos reflejan una recuperación desigual: el repunte de los centros de compras contrasta con la caída de los canales de consumo cotidiano. La principal señal de alerta es que las ventas de supermercados y mayoristas continúan retrocediendo en términos reales, lo que evidencia que la demanda interna todavía muestra debilidad".

FN / lr

También te puede interesar
En esta Nota