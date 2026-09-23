Las ventas en mayoristas y supermercados volvieron a caer en julio, según el INDEC

Las ventas en supermercados cayeron 0,7% en julio con respecto al mes anterior, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En mayoristas, las ventas tuvieron un avance del 1,2% en la medición intermensual.

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En el caso de los supermercados, el Índice de ventas totales a precios constantes mostró una caída de 2,1% respecto al mismo mes de 2025, mientras que el acumulado enero-julio de 2026 presenta una caída de 2,7% respecto al mismo período de 2025.

En tanto, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación negativa de 0,7% respecto al mes anterior, mientras que el índice serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,2% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes, para julio de 2026 relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 2.591.042,4 millones de pesos, lo que representa un incremento de 25,8% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante julio de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron “carnes”, con 39,5%; “verdulería y frutería”, con 30,6%; “bebidas”, con 27,7%; y “lácteos”, con 25,6%

Mayoristas

En el caso de los mayoristas, el Índice de ventas totales a precios constantes mostró una caída de 1,1% respecto al mismo mes de 2025, mientras que el acumulado enero-julio de 2026 presenta una baja de 2,7% respecto al mismo periodo de 2025.

En tanto, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 1,2% respecto al mes anterior, mientras que el índice serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,3% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes, para julio de 2026 relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 401.070,1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 26,3% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante julio de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “lácteos”, con 35,9%; “almacén”, con 29,6%; “verdulería y frutería”, con 28,1%; y “carnes”, con 27,7%.

Los centros de compras en contramano de la tendencia

Los centros de compras escaparon a la tendencia. Según el organismo estadístico, las ventas aumentaron 1,9% en comparación con julio del año pasado y avanzaron 0,5% frente al mes previo.

Desde CEPEC mencionan que "los tres canales coinciden en un patrón demoledor: las ventas a precios constantes caen o apenas rebotan, mientras la inflación implícita sube entre 20% y 28% interanual. Los supermercados y autoservicios mayoristas, que concentran el consumo masivo de alimentos y limpieza, muestran caídas interanuales y acumuladas negativas, con destrucción de empleo en ambos casos. Los centros de compras, más vinculados a bienes durables y esparcimiento, logran un repunte interanual positivo pero insuficiente para revertir el acumulado. La conclusión es contundente: el consumo de los hogares sigue sin recuperarse en términos reales y la inflación implícita en cada canal actúa como un impuesto silencioso que licúa cualquier mejora nominal".

FN/ML