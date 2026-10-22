Las compras vía courier ya acumulan casi US$ 1.000 millones en el año y superaron todo lo importado durante 2025

Las compras de los argentinos en el exterior a través del sistema courier consolidaron su expansión en 2026 y ya superaron, en apenas nueve meses, el monto registrado durante todo el año pasado. Entre enero y septiembre, las importaciones realizadas mediante servicios postales alcanzaron los US$ 960 millones, un incremento interanual del 59,5%, según un relevamiento de la consultora Analytica sobre datos del INDEC.

Las importaciones ya abastecen el 70% del mercado textil y el sector denunció “competencia fraudulenta”

El resultado marca un nuevo máximo para esta modalidad de compras y refleja el avance de un canal que ganó terreno tras los cambios regulatorios que facilitaron el ingreso de productos del exterior. Sin embargo, los últimos datos también muestran una señal de moderación: aunque las operaciones se mantienen por encima de los US$ 100 millones mensuales, el crecimiento interanual perdió impulso y en septiembre hubo una caída al descontar la inflación estadounidense.

Las compras por courier superaron todo el año pasado

Durante septiembre, las importaciones mediante servicios postales sumaron US$ 105 millones, apenas por encima de los US$ 104 millones registrados en agosto. De esta manera, el volumen mensual se mantuvo por séptimo mes consecutivo arriba de los US$ 100 millones.

El acumulado entre enero y septiembre ya superó en US$ 66 millones los US$ 894 millones registrados durante todo 2025. La magnitud de la expansión también se refleja en la comparación interanual: las compras por esta vía crecieron 59,5% en los primeros nueve meses de 2026.

Pese al avance acumulado, el ritmo de crecimiento comenzó a moderarse. En septiembre, las operaciones aumentaron apenas 2,8% frente al mismo mes del año pasado, el menor incremento interanual de 2026. En agosto, la suba había sido del 13,9%, mientras que en junio, cuando se alcanzó el máximo mensual del año con US$ 125 millones, el aumento interanual había llegado al 73,8%.

Primera caída en términos reales desde la flexibilización

La desaceleración se observa también al ajustar los valores por la inflación de Estados Unidos. Según Analytica, las importaciones vía courier de septiembre quedaron 0,9% por debajo de las de igual mes de 2025 en términos reales. Se trata de la primera caída interanual bajo esa medición desde la flexibilización del régimen.

El dato introduce un matiz en la evolución de las compras al exterior: mientras el acumulado anual continúa creciendo a tasas elevadas, el último mes mostró que el flujo perdió dinamismo frente a los registros de los períodos anteriores.

Aun con esa moderación, la consultora proyecta que las importaciones mediante servicios postales terminarán 2026 por encima de los US$ 1.250 millones. De concretarse esa estimación, el total anual superaría en casi 40% el registro de 2025.

Qué cambió en las compras por courier

El crecimiento de esta modalidad se produjo después de que el Gobierno flexibilizara las condiciones para importar productos del exterior. En diciembre de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) elevó de US$ 1.000 a US$ 3.000 el límite de valor por envío mediante courier y estableció una franquicia para compras destinadas al uso personal.

Bajo el régimen de pequeños envíos, los paquetes pueden contener hasta tres unidades de una misma especie y pesar hasta 50 kilos. Además, para las primeras cinco compras anuales que cumplan con las condiciones del régimen, los primeros US$ 400 de valor FOB por envío quedan exentos de derechos de importación y de la tasa de estadística, aunque se mantienen el IVA y los impuestos internos que correspondan.

FN / lr