Electrolux deja de producir en Rosario y apuesta por las importaciones tras cerrar su histórica fábrica

El cierre definitivo de la planta de Electrolux en Rosario pondrá fin a la producción industrial de la compañía en la ciudad y dará paso a un nuevo esquema basado en importaciones para abastecer el mercado argentino. La decisión, comunicada este viernes a representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), afectará a unos 200 trabajadores y completa un proceso de reducción que ya había comenzado con el reemplazo de parte de la fabricación local por productos provenientes del exterior.

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Según informó Cadena 3 Rosario, en abril de este año Electrolux había interrumpido la fabricación local de heladeras para reemplazarla por importaciones, una decisión acompañada por un esquema de retiros voluntarios que alcanzó a alrededor de 100 operarios. En los meses siguientes, otros empleados también optaron por esa alternativa, mientras continuaban funcionando unidades productivas como las de lavarropas y cocinas.

El anuncio definitivo llegó de manera sorpresiva para los representantes sindicales. De acuerdo con Rosario3, este viernes estaba prevista una reunión para presentar a los nuevos integrantes del área de Recursos Humanos, pero el encuentro fue cancelado minutos antes y los delegados recibieron por teléfono la comunicación sobre el cierre. “Nosotros hoy a las 10 veníamos a que nos presenten a las nuevas autoridades de Recursos Humanos de la empresa y 10 minutos antes nos cancelan y nos informan por celular de que tenían decidido cerrar”, relató Pablo Cerra, abogado de la UOM Rosario.

Electrolux dejará de producir en Rosario y pasará a abastecerse con importaciones

El cambio no se limitará al cierre de la fábrica, sino que modificará el esquema con el que Electrolux abastece al mercado local. Cerra explicó a Rosario3 que la compañía les informó que dejará de utilizar el establecimiento como planta industrial. “La idea es ingresar todo lo que venden en Argentina a través de importaciones”, sostuvo el representante de la UOM.

De acuerdo con lo comunicado durante la reunión, los productos que Electrolux pretenda comercializar en el país serán fabricados en otras plantas e ingresarán mediante importaciones. Todavía no está definido qué ocurrirá con el establecimiento rosarino debido a sus dimensiones, aunque Cerra afirmó que la decisión transmitida por la empresa es abandonar la fabricación: “No saben qué van a hacer con semejante establecimiento porque es inmenso, pero va a estar completamente ocioso porque la idea no es producir”.

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La reducción de la actividad industrial ya había avanzado antes del cierre. El delegado de Electrolux Adrián Cartazo señaló a Rosario3 que la línea que permanecía en Rosario era la de freezer, mientras “heladeras, lavarropas y cocinas las traían de Brasil y de China”. Los trabajadores que continuaban en el establecimiento tienen, según explicó, una antigüedad promedio de alrededor de 15 años.

El proceso significó una fuerte reducción del plantel. Cadena 3 Rosario consignó que la fábrica había llegado a contar con unos 800 empleados hacia finales de 2023, mientras que actualmente quedaban alrededor de 200 trabajadores vinculados con tareas productivas y administrativas. La misma cifra fue mencionada por el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, quien recordó la magnitud que había alcanzado el establecimiento pocos años atrás.

La UOM cuestionará los despidos y habrá una audiencia el lunes

Tras conocer la decisión, la UOM anticipó que buscará preservar los empleos y cuestionará los despidos. “Lo primero que se plantea es la nulidad del despido, no estamos hablando de dinero, hablamos de reincorporación de los puestos de trabajo”, afirmó Cerra a Rosario3. Desde el gremio consideran que la compañía avanzó unilateralmente sin realizar previamente el procedimiento que, según su interpretación, correspondía frente a un cierre de estas características.

Cadena 3 Rosario informó que los telegramas de despido ya estaban siendo cursados, aunque al momento de conocerse la decisión todavía no habían llegado a los trabajadores. Cerra calificó el cierre como “totalmente sorpresivo”, pese a la caída de la actividad que la representación sindical venía denunciando, y advirtió además sobre las dificultades que enfrentarán los empleados para reinsertarse laboralmente.

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El conflicto tendrá una primera instancia formal el próximo lunes a las 10, cuando representantes de Electrolux y de la UOM se reúnan en una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Fuentes de esa cartera confirmaron el encuentro a Cadena 3 Rosario, mientras el sindicato adelantó que allí planteará la nulidad de los despidos y reclamará la reincorporación de los trabajadores.

Por último, Electrolux terminará con este cierre con su etapa como fabricante en Rosario, pero mantendrá su presencia comercial en la Argentina. Según consignó Rosario3, la compañía avanzará hacia un modelo de abastecimiento global y continuará comercializando las marcas Electrolux y Gafa en el país.

GZ