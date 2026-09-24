Tras el anuncio de cierre definitivo de la histórica Dánica, los trabajadores acampan y resisten

La planta de Dánica en Llavallol cerrará definitivamente su operación industrial a fines de septiembre. La decisión fue comunicada por Dorada SA mediante un cartel colocado en el ingreso al establecimiento y también, según relataron los trabajadores, a través de mensajes enviados por WhatsApp. Sin embargo, los trabajadores no fueron todavía convocados oficialmente, con lo cual acampan en la puerta del establecimiento.

“Dorada SA informa el cierre definitivo de la operación industrial de su planta ubicada en Llavallol”, señala el comunicado que los empleados encontraron al llegar al establecimiento.

"Un disparate jurídico": los empleados de Fate no aceptaron el desalojo del inmueble ordenado por la Justicia

La empresa, perteneciente al Grupo Beltrán, atribuyó la decisión a un proceso de dificultades económicas, productivas y operativas que, según sostuvo, terminaron por volver inviable la continuidad de la planta.

“Esta decisión es resultado de un prolongado proceso que buscó revertir las dificultades económicas, productivas y operativas que afectaban la viabilidad del establecimiento”, indicó la compañía.

Los trabajadores permanecen en la planta y buscan evitar el cierre

La comunicación generó incertidumbre entre los empleados, que se concentraron en el ingreso de la fábrica y aguardan una instancia de negociación con la empresa.

Sebastián Guastavino, delegado gremial de la planta, confirmó a Perfil la veracidad del comunicado y explicó que buena parte del personal recibió además la notificación por teléfono.

“Sí, el comunicado es verdad. Esa foto la sacaron algunos de mis compañeros. Llegando a la planta se encontraron con ese cartel y la mayoría de los que trabajamos ahí hemos recibido el mismo informe, pero vía WhatsApp”, señaló.

El dirigente indicó que los trabajadores todavía esperan una notificación formal que detalle cómo continuará el proceso.

“Ahora estamos a la espera de un comunicado oficial y que la empresa nos notifique cómo continúa esto”, explicó.

Mientras tanto, los empleados mantienen presencia frente al establecimiento. “Estamos en la puerta de la planta acampando y cumpliendo nuestro horario de trabajo”, agregó Guastavino.

Para este jueves 24 de septiembre estaba prevista una reunión virtual entre representantes de la compañía y del sindicato con el objetivo de explorar alguna alternativa que permita sostener la actividad.

“Hoy tenemos una reunión vía Zoom con representantes de la empresa y gente del sindicato para ver si podemos destrabar esta situación y mantener los puestos de trabajo, que son más de 30 familias que quedaron en la calle”, afirmó el delegado.

La planta dejará de operar el 30 de septiembre

De acuerdo con fuentes empresarias, el 30 de septiembre finalizará definitivamente la operación industrial en Llavallol.

Durante los últimos meses, el establecimiento había continuado funcionando bajo un acuerdo con el sindicato que redujo considerablemente su actividad. La operación había quedado prácticamente limitada al proceso de envasado, bajo un esquema transitorio que involucraba a unas 35 personas.

Ese acuerdo tenía como fecha de vencimiento precisamente el último día de septiembre. Una vez concluido, según la empresa, la planta quedará completamente deshabilitada.

En el comunicado, Dorada SA sostuvo que durante este período tomó distintas medidas para intentar recuperar competitividad, sostener la producción y preservar los empleos.

Sin embargo, afirmó que “a pesar de las alternativas implementadas, no fue posible alcanzar las condiciones necesarias para asegurar una operación sostenible”.

La firma añadió que, cumplido el plazo establecido en el último acuerdo y luego de evaluar distintas alternativas, decidió avanzar con el cierre definitivo.

Historia de Dánica y el cierre final

La empresa aseguró además que abonará las indemnizaciones correspondientes de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo y la normativa vigente.

El comunicado colocado en el establecimiento informa también que se iniciará la parada definitiva de las instalaciones, que deberá realizarse bajo las normas medioambientales aplicables a la planta.

Vale recordar que la planta de Llavallol comenzó a producir en 1939 y durante décadas fue el principal establecimiento industrial de la compañía. A fines de 2018, la empresa pasó a manos del Grupo Beltrán, de capitales cordobeses, que también tiene presencia en los negocios frigorífico y lácteo.

En los últimos años, la compañía atravesó varias interrupciones de actividad. En agosto de 2022, Dánica anunció la suspensión de la producción tanto en Llavallol como en Villa Mercedes, San Luis, por dificultades para acceder a insumos importados. Un año después, en noviembre de 2023, comunicó el cierre de la planta puntana tras un prolongado conflicto gremial. Ese establecimiento permaneció inactivo durante unos seis meses, pero reabrió en abril de 2024 luego de una mediación del gobierno de San Luis.

La situación de Llavallol también se deterioró. La planta dejó de producir hacia octubre de 2024, cuando la empresa adelantó vacaciones y puso en marcha retiros voluntarios. En enero de 2025 volvió a funcionar tras un acuerdo con el sindicato y el gobierno bonaerense, aunque con una actividad muy reducida y concentrada principalmente en tareas de envasado.

lr/lt