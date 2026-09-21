Se duplicaron los locales ofrecidos en alquiler

La oferta nacional de locales ofrecidos en alquiler oscila entre 28.000 y 32.000, frente a los 13.000–15.000 estimados un año atrás. El aumento exige determinar cuántos negocios cerraron y cuántos puestos de trabajo se perdieron.

La comparación entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 expone una señal de deterioro que merece atención inmediata: según las estimaciones preliminares consideradas en esta nota, la oferta nacional de locales comerciales en alquiler habría pasado de entre 13.000 y 15.000 a entre 28.000 y 32.000 inmuebles.

Tomando los valores centrales de ambos rangos, el salto sería de 14.000 a 30.000 locales ofrecidos: 16.000 más en un año, un incremento aproximado del 114%.

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Crecen los locales vacíos en Ciudad de Buenos Aires

La comparación por plataforma presenta la misma dirección:

-Zonaprop: Pasó de 6.300 en septiembre de 2025 a 14.019 en septiembre de 2026, lo que representa una variación aproximada del +122,5%.

-MercadoLibre Inmuebles: Pasó de 6.100 en septiembre de 2025 a 12.500 en septiembre de 2026, lo que significa un aumento aproximado del +104,9%.

Argenprop y otros portales: Pasaron de 4.200 en septiembre de 2025 a 8.000 en septiembre de 2026, registrando una suba aproximada del +90,5%.

La exposición que planteamos es concreta: el cierre de comercios y la dificultad para sostener la actividad deben ocupar un lugar central en la agenda económica. Una expansión de la oferta de alquiler de esta magnitud, si se confirma, exige explicar qué está ocurriendo con los espacios comerciales y con los negocios que los ocupaban.

No sería correcto convertir automáticamente los 16.000 avisos adicionales estimados en 16.000 cierres. La oferta puede incorporar locales nuevos, mudanzas, cambios de modalidad de comercialización y publicaciones repetidas. Tampoco estos datos indican cuántos inmuebles estaban ocupados en 2025.

Pero la comparación plantea una pregunta concreta: ¿cuánto del aumento corresponde a comerciantes que tuvieron que entregar las llaves?

Para responder hacen falta registros comparables de aperturas, cierres y ocupación comercial. El seguimiento debe permitir identificar los rubros afectados, la duración de la vacancia y el empleo perdido.

Desde la Unión de Emprendedores reclamamos que se investigue y se informe esa evolución. Si la oferta pasó de aproximadamente 14.000 a 30.000 locales en un año, la explicación de ese salto no puede quedar fuera de la discusión económica nacional.

*Presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina (UERA), Fundador del Comité PEP (Pymes, Emprendedores y Productores)