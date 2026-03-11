Crecen los locales vacíos en Ciudad de Buenos Aires

Un relevamiento de la Cámara Argentina de Servicios (CAC) advierte que durante el bimestre enero-febrero de este año subió 38,5% el número de locales vacíos en las principales áreas comerciales de la Ciudad de Buenos Aires con respecto al mismo período de 2025.

Durante los primeros dos meses de 2026 se detectaron un total de 284 locales en venta, alquiler o cerrados en las zonas relevadas. Respecto a la medición anterior, correspondiente a noviembre-diciembre de 2025, también se registró un fuerte incremento del 43,4%, ya que en ese momento se habían contabilizado 198 locales sin actividad.

A la par de esta tendencia, los valores de los alquileres comerciales continúan en ascenso. Entre enero y febrero de 2026 se registró un aumento del 158,8% en comparación con el mismo período del año pasado, muy por encima de la inflación acumulada en ese lapso, que rondó el 35,35% a la espera del dato final de febrero.

Incluso frente al último bimestre de 2025 los alquileres crecieron 91,2%, una dinámica que presiona aún más sobre la rentabilidad de los comercios. El fenómeno no se limita a la Ciudad de Buenos Aires.