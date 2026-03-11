7 de cada 10 trabajadores consideró renunciar por la mala relación con sus jefes.

Según el último estudio "Líderes o Jefes" de la plataforma Bumeran, el 73% de los trabajadores en Argentina consideró abandonar su puesto de trabajo debido a una relación deficiente con su superior.

Casi la mitad de los empleados (49%) mantiene una percepción negativa de sus jefes: un 26% califica el vínculo como regular y un 23% directamente como malo.

Con estos datos, Argentina se posiciona como el segundo país de la región con la visión más crítica sobre el liderazgo, superado únicamente por Chile.

Aunque la cifra muestra un leve descenso respecto al 77% registrado en 2025, el malestar sigue siendo profundo.

¿Cuáles son los motivos de la mala relación?

Entre quienes tienen una mala relación con su superior, el 50% señala la falta de reconocimiento como el principal problema.

Otros factores determinantes son la falta de escucha ante las necesidades del equipo (48%) y la ausencia de confianza del superior hacia su personal (47%).

Como consecuencia, el 59% de los trabajadores no considera que su jefe sea un verdadero líder.