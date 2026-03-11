Europa registra más de 39.000 víctimas de trata de personas.

Según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en las dos últimas décadas se registraron más de 39.000 casos de trata de seres humanos en Europa.

Sin embargo, expertos de la OIM creen que la cifra real es mucho mayor debido a la falta de denuncias y a las dificultades para detectar estos delitos.

Entre 2002 y 2022, el 85% de las víctimas eran adultos, especialmente de entre 30 y 38 años, mientras que el 15% eran menores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A escala mundial, el número de víctimas de trata supera las 125.000 personas adultas y 30.000 menores.

En Europa, muchas de las víctimas identificadas procedían de nueve países diferentes, con más de 19.000 originarias de Ucrania, seguidas de Moldavia (10.464) y Bielorrusia (4.286).

El relevamiento también arrojó que la mitad de estas personas fueron sometidas a trabajo forzoso, especialmente en la construcción (52%) y la agricultura (29%). Por otro lado, el 48% de las víctimas fueron explotadas sexualmente, la mayoría obligadas a prostituirse. Algunas también fueron forzadas a producir pornografía.