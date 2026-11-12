Escala salarial de los vigiladores privados en noviembre: cuánto cobra cada categoría

Los trabajadores de la seguridad privada encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 507/07 cobran en noviembre de 2026 con el quinto tramo de aumento pactado en la negociación paritaria semestral. El entendimiento lleva las firmas de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), representada por su secretario general Ángel Alberto García, y de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).

De cuánto es el salario de los empleados de concesionarias en noviembre: básicos y comisiones por categoría

El acta acuerdo se suscribió el 6 de julio de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para regular las remuneraciones del período comprendido entre julio y diciembre de este año. Posteriormente, la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, homologó el convenio mediante la Disposición emitida el 17 de julio.

La liquidación mensual correspondiente a noviembre integra cuatro conceptos fijos que conforman el ingreso bruto total de cada trabajador. El esquema suma el salario básico de convenio, el adicional fijo por presentismo, el viático mensual no remunerativo y una suma extraordinaria no remunerativa de $70.000 igual para todas las categorías.

Las partes establecieron en el texto convencional que la suma no remunerativa abonada durante noviembre se extingue con su pago mensual y no se computa para el cálculo de aguinaldo, vacaciones ni horas extras. En tanto, el viático general quedó estipulado en un monto diario de $21.800 por cada jornada efectivamente trabajada, totalizando $545.000 mensuales en la planilla salarial.

Grilla salarial de noviembre por categoría en el CCT 507/07

El listado completo de haberes vigentes desde el 1° de noviembre de 2026 para cada categoría del convenio colectivo contempla los siguientes importes detallados por concepto y remuneración total:

- Vigilador General: básico de $1.069.000, presentismo de $180.000, viático de $545.000 y suma no remunerativa de $70.000, alcanzando un total de $1.864.000.

De cuánto es el salario de los camioneros en noviembre: básicos y adicionales por categoría

- Vigilador Bombero: básico de $1.140.500, presentismo de $195.100, viático de $545.000 y suma no remunerativa de $70.000, alcanzando un total de $1.950.600.

- Administrativo: básico de $1.173.400, presentismo de $203.000, viático de $545.000 y suma no remunerativa de $70.000, alcanzando un total de $1.991.400.

- Vigilador Principal: básico de $1.210.200, presentismo de $210.700, viático de $545.000 y suma no remunerativa de $70.000, alcanzando un total de $2.035.900.

- Verificación de Eventos: básico de $1.140.500, presentismo de $195.100, viático de $545.000 y suma no remunerativa de $70.000, alcanzando un total de $1.950.600.

- Operador de Monitoreo: básico de $1.140.500, presentismo de $195.100, viático de $545.000 y suma no remunerativa de $70.000, alcanzando un total de $1.950.600.

- Guía Técnico: básico de $1.173.400, presentismo de $203.000, viático de $545.000 y suma no remunerativa de $70.000, alcanzando un total de $1.991.400.

- Instalador de Sistemas Electrónicos: básico de $1.210.200, presentismo de $210.700, viático de $545.000 y suma no remunerativa de $70.000, alcanzando un total de $2.035.900.

- Controlador de Admisión y Permanencia General: básico de $1.069.000, presentismo de $180.000, viático de $545.000 y suma no remunerativa de $70.000, alcanzando un total de $1.864.000.

Además de los haberes convencionales generales, la paritaria fijó suplementos particulares para tareas y regiones específicas durante noviembre de 2026. El adicional aeroportuario quedó establecido en $144.900 mensuales, mientras que el adicional por zona para quienes desempeñan funciones en la provincia de Neuquén asciende a $82.400.

Por otra parte, la cláusula decimotercera del convenio dispuso un adicional remunerativo fijo y extraordinario por vacaciones gozadas. Para los períodos de descanso iniciados a partir del 1° de noviembre de 2026, las empresas abonan $21.800 por cada día de licencia vacacional, aplicando un tope máximo de 21 días por trabajador.

Escala salarial de la Policía Federal Argentina en noviembre: la grilla completa tras la última actualización

En materia de descuentos y contribuciones convencionales, rige la retención mensual del 2% sobre el salario básico de cada trabajador en concepto de aporte solidario administrado por la UPSRA. Asimismo, los empleadores integran el 1% mensual sobre el básico de la categoría de Vigilador General con destino al Fondo de Ayuda Solidaria (FAS).

Respecto de las condiciones laborales de la actividad, el documento oficial expresa en su cláusula decimoséptima: "Ambas partes acuerdan bregar por la mayor transparencia en el desarrollo de la actividad de la seguridad privada, combatiendo con las herramientas legales disponibles el trabajo no registrado, incorrectamente registrado, el pago sin registración de las horas extraordinarias y cualquier otra situación que implique la violación de normas legales laborales, convencionales y/o de cualquier otra naturaleza".

GZ