Este lunes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó la actualización de octubre de 2026 de la Canasta Crianza. Según los resultados, en un mes en el que la inflación fue del 2,2%, el costo de criar a un menor de entre 6 y 12 años llegó a $754.869 mensuales.

De acuerdo con el relevamiento del organismo, el monto varía según la edad de los niños y niñas. Para los bebés menores de un año, el valor fue de $591.320, mientras que para el grupo de uno a tres años alcanzó los $704.198. En tanto, para los chicos de entre cuatro y cinco años, la canasta totalizó $600.445. En todos los tramos etarios, el indicador registró un incremento del 3,6% respecto de septiembre, por encima de la inflación mensual. En la comparación interanual, las subas oscilaron entre el 34% y el 35,5%.

Cuánto se necesitó en octubre para criar un hijo en la Argentina | Crédito: Cedoc

La Canasta Crianza contempla dos componentes principales. Por un lado, mide el costo mensual de los bienes y servicios esenciales para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, como alimentación, vestimenta, educación, vivienda y transporte. Por otro, incorpora el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado.

En cuanto al primer componente, el gasto mensual en bienes y servicios fue de $191.424 para los menores de un año, $247.173 para los chicos de uno a tres años, $314.805 para el grupo de cuatro a cinco años y $390.516 para quienes tienen entre seis y 12 años.

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Por su parte, el costo del cuidado se ubicó en $399.896 para los bebés menores de un año, $457.024 para los niños de uno a tres años, $285.640 para los de cuatro a cinco años y $364.353 para el tramo de seis a 12 años. El cálculo considera el tiempo requerido para estas tareas y toma como referencia la remuneración de la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del régimen de casas particulares. El valor de la hora de cuidado fue de $2.720 para los niños de hasta cinco años y de $4.338 para quienes tienen entre seis y 12 años.

Según explica el INDEC, la medición busca funcionar como una referencia para el Poder Judicial en los litigios por cuota alimentaria. Para calcular el componente de bienes y servicios, el organismo utiliza el valor mensual de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que también sirve como referencia para determinar los niveles de pobreza.

LMM/MSS