El dólar cotizó al alza este miércoles tras cinco días sin actividad

El dólar oficial cotizó con una leve suba este miércoles 11 de noviembre, tras cinco días sin actividad luego de la visita del papa León XIV a la Argentina.

La reapertura llega tras varias jornadas sin actividad en el mercado cambiario y en medio de un escenario de volatilidad internacional, con presión sobre los activos argentinos. Durante las últimas cinco jornadas no hubo bancos, ante la celebración del Dia del Bancario y luego la visita del Papa León XIV, que se combinó con el fin de semana.

En este contexto, el dólar oficial minorista cerró a $1.520 para la compra y a $1.570 para la venta en el Banco Nación (BNA).

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El dólar en el segmento mayorista cayó $1,5 (-0,1%) a los $1.444 en el segmento mayorista. Dentro del plazo a un día (T+1), avanzó a los $1.446. Pese a la caída, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy en $1.965,55) se expandió al 27,3%. . En la última rueda oficial, previo al feriado XXL, el dólar mayorista retrocedió apenas $0,50 y cerró en $1.545,50 para la venta. Pese a esa baja, acumuló un incremento semanal del 0,7% y completó cuatro semanas consecutivas de avances.

El dólar blue cotizó a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta. El dólar CCL cotizó a $1.665,92 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,9%. El dólar MEP cotiza a $1.572 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9%.

Bonos y acciones al alza

Tras los feriados consecutivos por la visita del papa León XIV, la bolsa porteña volvió a operar pero sin la referencia de los bonos de Wall Street, ya que en Estados Unidos es feriado nacional por el Día de los Veteranos (Veterans Day). La renta variable sí operó, aunque el funcionamiento en Wall Street mantiene cerradas las operaciones de bonos.

En ese contexto, los bonos en dólares subieron hasta 2,2% de la mano del Bonar 2038. En la plaza extranjera, los Globales subieron 2,2% el lunes y 0,2% el martes, llevando así al Riesgo País a caer a 852 puntos básicos, tras haber cerrado el viernes pasado en 939 puntos básicos.

En la plaza local, el MSCI Merval cayó 0,8% a 83.430 y las acciones líderes que más cayeron son: YPF (3,7%), Transportadora de Gas del Sur (2,4%), y Ternium (2,3%).

Mercados Wall Street

Licitación de deuda: el Tesoro colocó bonos por $8,87 billones y liberará $1,7 billones al mercado

El Ministerio de Economía comunicó los resultados de la primera licitación de noviembre, en la cual enfretaba vencimientos por $10,5 billones.

De acuerdo con la información que comunicó la Secretaría de Finanzas, el Tesoro adjudicó un total de $8,87 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $11,6 billones.

"Esto significa un rollover de 103,07% sobre los vencimientos del día de la fecha", indicó la secretaría que comanda Federico Furiase, aunque aclaró que el rollover se dio "sin incluir los vencimientos de los bonos TX26 y TX28".

Si no hubieran retirado, el rollover habría sido menor al comunicado por el Gobierno, ubicándose en 84%.

Según Tomás Sisto Bourel, Research & Investment Analyst de Fortress Capital, el 103,07% informado por Finanzas surge de comparar los $8,87 billones adjudicados contra unos $8,6 billones de vencimientos asociados específicamente a esta licitación, dejando afuera los pagos de TX26 y TX28.

"Si se amplía la mirada e incorporan TX26 y TX28, los vencimientos totales rondan los $10,6 billones y el rollover baja a cerca del 84%. Si se consideran únicamente los vencimientos estimados en manos privadas, cercanos a $9,9 billones, queda alrededor del 90%", indicó Bourel.

Y añadió: "La diferencia es importante: bajo una mirada más amplia quedaron pesos sin refinanciar, liberando liquidez al sistema. Ese mayor nivel de pesos disponibles puede ayudar a descomprimir las tasas cortas en pesos, que venían operando en niveles elevados".

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,86%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,26%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,04% a la baja.

Por su parte, los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — no operan esta jornada, por ser el Día de los Veteranos en EEUU.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,63%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,76% y el CAC francés acompaña con 0,44%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,36%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,92%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,46%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,60% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,42%.

El crudo Brent sube 1,7% hasta US$ 93,04 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 1,6%, hasta los US$ 87,46 el barril.

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