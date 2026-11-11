El Gobierno abre la segunda ronda de Negocios RIGI para impulsar inversiones en hidrocarburos y energía

El Gobierno abrió la inscripción para la segunda Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), esta vez con foco en los sectores de hidrocarburos y energía. El encuentro se realizará el próximo 2 de diciembre y reunirá a 60 empresas compradoras con más de 2.000 proveedoras de bienes, servicios, obras y tecnología de todo el país, con el objetivo de incorporar a empresas nacionales a las cadenas de abastecimiento de los grandes proyectos de inversión.

Está abierta la inscripción a la segunda Ronda RIGI, aunque el Gobierno aún no definió la sede

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, dará continuidad a la primera ronda de negocios realizada el 29 de octubre en Rosario, Santa Fe, que estuvo orientada a los sectores de minería, industria e infraestructura. En esta segunda edición, el Gobierno buscará ampliar el alcance del RIGI hacia una actividad que concentra algunas de las mayores inversiones previstas para los próximos años, con Vaca Muerta como principal motor.

La convocatoria se realizará en la provincia de Buenos Aires y contará con la participación del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Si bien inicialmente se había mencionado a Tecnópolis como sede, el comunicado oficial de apertura de inscripciones indicó que el lugar todavía está a designar.

Las empresas interesadas en participar de las reuniones comerciales podrán anotarse hasta el 16 de noviembre. En tanto, quienes deseen asistir a las charlas, paneles y actividades de vinculación, sin participar de las rondas de negocios, tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre inclusive. La participación es gratuita.

Ronda de Negocios - Rigi en Rosario

El RIGI suma proyectos de hidrocarburos por US$ 49.000 millones

La nueva convocatoria se produce en un contexto de fuerte expansión de las inversiones energéticas. Según los datos difundidos por el Ministerio de Economía, el sector cuenta con 14 proyectos aprobados bajo el RIGI: 11 corresponden a Oil & Gas, por inversiones de US$ 49.000 millones, y otros tres al rubro energético, por US$ 706 millones.

A su vez, hay otros 13 proyectos en evaluación, de los cuales 11 pertenecen al sector de hidrocarburos, por US$ 117.436 millones, y dos corresponden a energía, por US$ 458 millones.

RIGI proyectos aprobados | Crédito: Ministerio de Economía

El crecimiento de la actividad también se refleja en los indicadores de producción. En septiembre de 2026, la extracción de petróleo alcanzó un récord de 973.700 barriles diarios, un incremento del 15% interanual. Vaca Muerta explicó cerca del 70% del total producido en el país.

En materia de comercio exterior, Economía proyecta que la balanza comercial energética cerrará 2026 con un superávit cercano a los US$12.000 millones. Las estimaciones del sector privado anticipan que ese saldo podría escalar hasta los US$28.000 millones en 2030, con exportaciones de hidrocarburos por US$30.000 millones.

La apuesta por los proveedores nacionales

Uno de los principales objetivos de las rondas de negocios es que las inversiones contempladas en el RIGI tengan un efecto multiplicador sobre el entramado productivo local. Para eso, las empresas compradoras podrán presentar sus necesidades de abastecimiento y requerimientos de contratación, mientras que los proveedores nacionales tendrán la posibilidad de ofrecer sus productos y servicios y mantener reuniones previamente pautadas con potenciales clientes.

La cadena de valor de los hidrocarburos comprende actividades que van desde la provisión de arena, áridos, cemento y acero hasta la industria metalmecánica, la fabricación de bombas, motores y equipos, la construcción civil, el transporte, la logística y los servicios de ingeniería, perforación y fractura.

De acuerdo con las cifras oficiales, las principales operadoras del sector se abastecen de casi 10.000 proveedores, de los cuales alrededor del 80% son pequeñas y medianas empresas. Además, la actividad genera unos 440.000 puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país.

La primera Ronda de Negocios RIGI se realizó en Rosario y convocó a representantes de 43 grandes proyectos estratégicos y alrededor de 1.800 empresas proveedoras. Durante la jornada se concretaron 2.500 reuniones comerciales y otras 800 instancias de networking.

FN