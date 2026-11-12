El riesgo país cerró por debajo de los 830 puntos ante el avance de los bonos

El riesgo país descomprimió este jueves 12 de noviembre ante una recuperación de los bonos soberanos en dólares, que revirtieron la caída inicial de la jornada. En tanto, en Wall Street todas las miradas estuvieron puestas en Nvidia, que sufrió la renuncia de Jensen Huang, el CEO de la compañía que se vio envuelto en un escandalo de espionaje. Ante esto, las acciones del gigante tecnológico se desplomaron, lo que encadenó que gran parte de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial se deterioran.

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Ante esto, los ADRs operaron con mayoría de bajas en Wall Street. IRSA encabeza los rojos con una caída de 4,5%, mientras que Banco Macro retrocedió 3,5%. En tanto, la única suba se dio en Central Puerto, que avanzó 1%.

En tanto en la plaza local, el MSCI Merval retrocedió 1,1% a los 82.492 puntos en pesos, mientras que su contraparte en dólares cayó 1,9% a los 49 puntos. Las acciones registran mayoría de bajas. En un extremo, Metrogas avanzó 6,2%, mientras que por el otro Irsa perdió 3,8%.

En cuanto a los bonos, operaron con mayoría de altas. Entre los Globales, el Global 2029 avanzó 0,22%, mientras que el Global 2030 ganó 0,13%. Por su parte, el Global 2035 subió 0,69% y el Global 2038 lo hizo 0,38%, en los tramos medios. En contraste, el Bonar 2027 cayó 0,07%. Ante esta recuperación de los bonos, el riesgo país medido por el J.P. Morgan retrocedió 2,7% a los 829 puntos básicos.

Mercados Wall Street

Cotización del tipo de cambio

En cuanto al tipo de cambio, el dólar oficial cayó este jueves luego de cinco días sin actividad por el feriado extendido en la Argentina. La primera rueda hábil de la semana estuvo condicionada por el Día de los Veteranos en Estados Unidos, que restringió las operaciones cambiarias y redujo el volumen negociado.

El dólar oficial minorista cerró a $1.520 para la compra y a $1.570 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el segmento mayorista, el tipo de cambio bajó hasta los $1.545,5. En tanto, el blue se mantuvo en el mismo nivel que el oficial también en $1.570. En cuanto a lo bursátil, el MEP subió a $1.581 y el CCL subió a $1.669.

Dólar

La inflación se aceleró al 2,2% en octubre y acumuló 26,3% en el año

La inflación de octubre se ubicó en 2,2% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) este jueves 12 de noviembre. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula una suba de 26,3% en lo que va del año. La variación interanual es del 33,1% en el total nacional.

El dato se conoce luego de que septiembre cerrara con un IPC de 1,9%, lo que implica que en octubre se aceleró 0,3 puntos porcentuales frente a aquella medición.

El BCRA realizó la mayor compra en casi un mes aunque las reservas cayeron

El Banco Central (BCRA) realizó este jueves 12 de noviembre su mayor compra de dólares en más de tres semanas, al adquirir US$ 103 millones en el mercado oficial de cambios, en una jornada en la que la autoridad monetaria logró acelerar la acumulación de divisas pese a la recuperación del tipo de cambio mayorista. Sin embargo, las reservas internacionales brutas volvieron a retroceder, afectadas principalmente por una fuerte caída en la cotización del oro.

De esta manera, el BCRA llevó el saldo positivo de noviembre a US$ 183 millones, mientras que el acumulado de 2026 alcanzó los US$ 16.151 millones.

Pese a esta mejora, las reservas brutas disminuyeron US$ 257 millones, hasta US$ 49.073 millones, profundizando su retroceso por debajo de los US$ 50.000 millones. El principal factor identificado fue la caída del oro, que provocó una pérdida estimada de US$ 225 millones en el valor de los activos internacionales.

Las reservas brutas disminuyeron US$ 257 millones, hasta US$ 49.073 millones, profundizando su retroceso por debajo de los US$ 50.000 millones.

Las bolsas del mundo

Los principales índices de Wall Street caen este jueves, después de que las acciones de Nvidia se desplomaran luego de la renuncia de su CEO Jensen Huang, una decisión que hizo que las acciones vinculadas a la inteligencia artificial se deterioran.

Las acciones del gigante de la IA cayeron un 6% tras las informaciones sobre dos relaciones extramatrimoniales que involucraban a su líder de larga trayectoria. Horas después, Huang confirmó su salida, lo que hizo que los inversores se mostraran preocupados por las posibles repercusiones de cualquier cambio de liderazgo en la empresa.

Ante esto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,37%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,753%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,01% a la baja.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU se mantienen en torno al 5%, mientras que el índice dólar sube levemente, en torno a los 102,830 puntos.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,09%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,44% y el CAC francés acompaña con 0,42%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,06%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,26%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,67%. Mientras, el Kospi surcoreano retrocedió 0,61% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,71%.





FN/ML