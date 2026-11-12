El FMI reconoció factores internos en la volatilidad que disparó el riesgo país, pero pidió no centrarse en el corto plazo

Luego de las turbulencias financieras que llevaron al riesgo país argentino a superar los 900 puntos básicos durante noviembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció que detrás de los movimientos de los mercados no solo existen factores internacionales, sino también cuestiones domésticas. Sin embargo, el organismo pidió no sobrerreaccionar a las fluctuaciones de corto plazo y concentrar la atención en los fundamentos macroeconómicos, que considera más sólidos que en el pasado.

La evaluación fue realizada este jueves 12 de noviembre por Julie Kozack, vocera del FMI, durante su habitual conferencia de prensa, en la que también confirmó que el organismo continúa preparando la tercera revisión del programa con Argentina, cuya aprobación permitiría un desembolso de US$ 900 millones allá por diciembre, cuando finalmente se reúna el board del organismo para tratarlo.

El FMI aprobó el acuerdo técnico, pero giraría los USD 900 millones tras el cumplimiento de "pasos acordados"

Consultada sobre las recientes oscilaciones de los activos argentinos, Kozack evitó atribuirlas a una única causa y reconoció que el deterioro de las condiciones financieras internacionales se combinó con factores propios de la economía local.

"En cuanto a los movimientos en el mercado que hemos visto recientemente en Argentina, creemos que estos reflejan una serie de factores. Algunos de ellos son globales, han afectado a economías emergentes en general y otros son regionales, así como otros son puramente domésticos o nacionales", explicó la funcionaria.

La referencia a los factores internos adquiere especial relevancia en un escenario en el que los bonos soberanos en dólares sufrieron fuertes caídas y el riesgo país escaló más de 300 puntos entre comienzos de octubre y la primera semana de noviembre, lo que volvió a complicar las perspectivas de financiamiento externo de Argentina.

Aunque el FMI destacó los avances de la estabilización económica y la disciplina fiscal, también reconoció que las turbulencias financieras ponen de manifiesto la necesidad de continuar fortaleciendo la capacidad del país para enfrentar nuevos episodios de tensión.

El riesgo país llegó a 939 puntos y todavía acumula una fuerte suba

El indicador elaborado por JP Morgan, que mide la prima de riesgo exigida por los inversores para mantener deuda soberana argentina, registró una escalada pronunciada durante las últimas semanas.

Según los datos de Rava Bursátil, el riesgo país se ubicaba en 597 puntos básicos el 13 de octubre. Diez días después, ya había superado los 700 puntos y el 30 de octubre alcanzó las 787 unidades.

La presión se intensificó durante los primeros días de noviembre. El indicador pasó de 805 puntos el lunes 2 a 831 el martes 3, mientras que el jueves 5 ya había escalado hasta las 925 unidades.

El viernes 6 de noviembre alcanzó los 939 puntos básicos, su máximo del año, en una rueda marcada por la presión sobre los títulos argentinos.

Desde entonces, los bonos soberanos en dólares recuperaron parte del terreno perdido y el indicador comenzó a retroceder. El lunes 9 descendió hasta los 873 puntos, el martes 10 cerró en 853 y el miércoles 11 terminó en 852 puntos básicos.

La reducción acumulada desde el máximo fue de 87 puntos. Sin embargo, la mejora de las últimas ruedas no alcanza para compensar el deterioro previo: frente a los 597 puntos de mediados de octubre, el riesgo país todavía registra una suba de 255 unidades.

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La distancia es todavía mayor respecto del mínimo anual de 402 puntos alcanzado en julio, cuando las expectativas financieras sobre Argentina eran considerablemente más favorables.

Este recorrido muestra hasta qué punto los activos argentinos siguen expuestos tanto a los cambios en el escenario internacional como a las dudas de los inversores sobre las perspectivas económicas y financieras del país.

El FMI reconoció factores domésticos, pero pidió no enfocarse en el corto plazo

La respuesta de Kozack buscó poner en perspectiva las recientes turbulencias.

La portavoz señaló que los mercados internacionales atravesaron un cambio en el sentimiento de los inversores respecto del riesgo, un fenómeno que afectó a distintas economías emergentes y no exclusivamente a Argentina.

En las últimas semanas, la volatilidad global estuvo acompañada por movimientos en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, tensiones en los mercados internacionales y una mayor cautela hacia los activos considerados de riesgo.

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Sin embargo, el FMI reconoció que, además de esos elementos externos, existen factores regionales y domésticos que también contribuyen a explicar las fluctuaciones de los activos argentinos.

Kozack no precisó cuáles son esos factores internos ni atribuyó directamente la suba del riesgo país a una decisión específica de política económica.

En cambio, pidió analizar la situación desde una perspectiva más amplia y evitar que las oscilaciones diarias de los mercados condicionen la evaluación de los avances macroeconómicos.

"Queremos ser precavidos y pedirles que no se centren demasiado en los movimientos a corto plazo y, en vez de ello, centrarnos, como estamos haciendo, en la solidez de los principios fundamentales subyacentes en Argentina que han mejorado y en la implementación de las políticas", sostuvo.

El mensaje del organismo plantea una distinción entre la evolución de los indicadores financieros y el cumplimiento de los objetivos del programa económico.

Pero esa diferenciación no supone desconocer los riesgos que reflejan los mercados. Por el contrario, la propia Kozack señaló que la volatilidad reciente refuerza la importancia de continuar trabajando sobre las vulnerabilidades de la economía argentina.

La advertencia del FMI: fortalecer las reservas frente a nuevos shocks

Uno de los puntos más importantes de las declaraciones de la vocera fue la necesidad de continuar mejorando la capacidad de Argentina para enfrentar episodios de inestabilidad.

Según explicó, las turbulencias recientes muestran la importancia de fortalecer la resiliencia económica, particularmente en el frente externo. "Parte de la volatilidad reciente que hemos visto en los mercados destaca lo valioso y lo importante que es seguir fortaleciendo la resiliencia de Argentina", afirmó.

La advertencia se vincula directamente con uno de los principales desafíos que enfrenta el Gobierno: acumular reservas internacionales y mejorar las condiciones de financiamiento para afrontar los vencimientos de deuda de los próximos años.

Aunque el Fondo considera que la política fiscal y monetaria permitió avanzar en la estabilización, la disponibilidad de divisas continúa siendo una variable fundamental para reducir la vulnerabilidad financiera.

La acumulación de reservas es importante porque permite contar con mayores recursos para enfrentar episodios de presión cambiaria, atender compromisos externos y mejorar la confianza de los inversores.

Más allá de la advertencia sobre los mercados, Kozack volvió a respaldar los avances económicos alcanzados por el Gobierno de Javier Milei. "Argentina ha avanzado notablemente a la hora de devolver la estabilidad económica al país", señaló.

Según explicó, el país consiguió pasar de una situación de déficit fiscal a superávit y mejoró su posición macroeconómica general.

También afirmó que algunos resultados superaron los objetivos establecidos por el propio programa con el FMI.

El organismo valoró, además, las iniciativas adoptadas por las autoridades para administrar los compromisos financieros y reducir los riesgos asociados a la refinanciación de deuda.

Paralelamente, remarcó que el acuerdo técnico alcanzado con Argentina contempla nuevas medidas destinadas a consolidar la estabilización y fortalecer el crecimiento.

Entre las prioridades mencionó la continuidad del ancla fiscal, la mejora del marco monetario, la acumulación de reservas y una gestión activa de las necesidades de financiamiento.

Para el FMI, estos elementos son fundamentales para que la estabilización pueda transformarse en un crecimiento económico más sólido y sostenido, con mayor generación de empleo.

El desembolso de US$ 900 millones todavía no tiene fecha de aprobación

Finalmente, la portavoz confirmó que el acuerdo a nivel técnico ya fue alcanzado, pero todavía resta la aprobación del Directorio Ejecutivo para habilitar un nuevo desembolso.

"Tenemos un acuerdo a nivel staff para la tercera revisión. El equipo está trabajando muy de cerca con las autoridades y está en la etapa de finalizar la documentación necesaria para poder llevar la tercera revisión a nuestro Directorio", explicó.

La aprobación permitiría liberar aproximadamente US$ 900 millones para Argentina, en el marco del acuerdo financiero vigente.

De todos modos, aclaró que todavía no existe una fecha confirmada para la reunión del Directorio. La expectativa es que el tratamiento se realice durante diciembre, aunque el calendario será comunicado oportunamente por el organismo.

El desembolso forma parte de los recursos previstos en el programa y permanece sujeto a la decisión formal de las autoridades del Fondo.

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