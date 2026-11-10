RDEco: qué mira el mercado tras la pausa financiera y cuáles son los riesgos para los bonos

La pausa en las operaciones del mercado local llegó después de varias jornadas de fuertes caídas y permitió cierto alivio en los activos argentinos. La mejora de los bonos durante la jornada contribuyó a una reducción del riesgo país, aunque el escenario todavía presenta interrogantes vinculados tanto al contexto internacional como a la situación económica y política de la Argentina.

«La verdad que este parate vino muy bien porque veníamos de fuertes caídas», explicó Santiago Llull en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfi, al evaluar el efecto de la interrupción de la actividad financiera local. Sin embargo, advirtió que la próxima rueda deberá incorporar señales externas de distinto signo. Mientras la jornada anterior había mostrado un desempeño internacional favorable, el dato de inflación de Estados Unidos generó nuevas dudas. «Mañana, cuando el mercado local retome, tendrá que hacer ese mix de qué pasa con los mercados», señaló.

Riesgo país y expectativas: las señales que observa el mercado

El analista destacó que los bonos tuvieron una mejor performance y que eso explicó parte de la baja del indicador de riesgo argentino. No obstante, aclaró que el volumen operado fue reducido porque el mercado local permaneció cerrado, aunque sí hubo actividad en Estados Unidos.

También mencionó la importancia de los acontecimientos políticos y electorales que todavía observa el mercado. En particular, consideró que la visita del papa León XIV podría abrir una instancia de reflexión sobre el escenario argentino. «Hay que ver qué pasa con la lectura política de la llegada del sumo pontífice», sostuvo, y agregó que los cambios políticos podrían aportar mayor previsibilidad económica.

Llull explicó que las expectativas de los inversores están atravesadas por distintos períodos de rendimiento. Según describió, quienes ingresaron al mercado en 2023 mantienen una visión más favorable, mientras que quienes comenzaron a invertir posteriormente atravesaron años de recuperación parcial y pérdidas. «El mercado 2025 simplemente recuperó, el 26 perdió muchísimo», resumió.

En ese contexto, señaló que uno de los factores que contribuyó a sostener determinadas posiciones fue la estabilidad cambiaria. «Lo que no aumentó es el dólar», indicó al describir el balance que realizan algunos clientes.

El analista también planteó que el mercado sigue pendiente de acontecimientos políticos internacionales, entre ellos las elecciones en España, que forman parte de las variables que los inversores incorporan a sus decisiones.

Bonos argentinos: el riesgo de los vencimientos de corto plazo

Al analizar la deuda soberana, Llull diferenció los bonos surgidos de la reestructuración de aquellos emitidos posteriormente. Para los primeros, no espera grandes modificaciones: «De los bonos reestructurados no creo que haya mucha modificación».

A su juicio, la mayor preocupación está en los títulos creados durante los últimos años, especialmente aquellos vinculados a compromisos de corto plazo y a obligaciones asumidas para cubrir necesidades de los importadores. «El punto son los bonos que vos fuiste creando en estos años», advirtió.

Entre los instrumentos que mencionó aparecen el AO27 y el AO28. Para Llull, el problema surgiría si el propio Gobierno enfrenta dificultades para afrontar esos vencimientos. «Si vos no los podés pagar ahí es donde yo le veo el inconveniente», explicó.

Finalmente, señaló que, aunque algunos bonos ofrecen rendimientos atractivos, eso no garantiza que los inversores quieran comprarlos. «Hoy tenés TIR de bonos de 15%, sin embargo no hay apetito», concluyó, al describir la cautela que todavía domina al mercado financiero.