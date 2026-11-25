El riesgo país argentino vuelve a subir este miércoles 25 de noviembre y alcanza los 1.134 puntos básicos. Es el nivel más alto en 14 meses y supera el máximo que el indicador había alcanzado ayer, en una nueva jornada de caída para los bonos soberanos en dólares.

El martes, el índice de JP Morgan había terminado la rueda en 1.096 puntos, con una suba de 5,9% en el día, según datos de Rava Bursátil. Frente a ese cierre, el salto de hoy es de 3,9%.

Desde enero, el riesgo país acumula un alza del 98,6% y, en lo que va de noviembre, del 44,1%. A las 10.10, los Globales cotizaban con una baja promedio de 1,3%. El más castigado del mes es el GD41, que acumula una caída cercana al 10% en noviembre.

| Crédito: RAVA Bursátil

"El mercado sigue condicionado por la volatilidad internacional y la presión sobre la deuda soberana", señaló la consultora CEPEC en un comunicado. A ese escenario se suman la fortaleza global del dólar y la depreciación de las monedas de la región, como el real brasileño.

En el frente local, los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, que el INDEC publicó ayer, son otra clave para entender la caída de los bonos, al anticipar que la economía entró en recesión técnica.

El dólar, en máximos nominales

El tipo de cambio también viene de una rueda de suba. El martes, el dólar oficial cerró en $1.615, con un alza de 1,3%, mientras que el mayorista terminó en $1.593, un 0,8% arriba

Entre los financieros, el MEP cerró en $1.690,64, con una baja de 0,6%, y el contado con liquidación saltó 3,6% hasta los $1.784,81. Esta mañana, el CCL se mantiene en la zona de los $1.800.

En la bolsa porteña, el Merval quedó en 81.261 puntos y acumula una caída de 11,8% en el mes. En Nueva York, el martes predominaron las bajas entre los ADRs: YPF retrocedió 3,81%, Galicia 3,47% y Supervielle 2,69%. La excepción fue Globant, que se disparó 11,11%.

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CE