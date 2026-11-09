El riesgo país llegó a 939 puntos y el dólar no se mueve: qué hay detrás de la calma cambiaria

El riesgo país argentino se mantiene en 939 puntos básicos este lunes 9 de noviembre, su nivel más elevado en más de un año, en una jornada particular para los mercados: mientras en la Argentina es feriado y no hay operaciones cambiarias locales, los bonos soberanos continúan cotizando en Wall Street. El indicador que elabora JP Morgan refleja así la creciente desconfianza de los inversores sobre la deuda argentina, en un escenario que presenta una aparente contradicción: los títulos públicos caen, aumenta el costo del financiamiento, pero el dólar oficial permanece relativamente estable.

El riesgo país se calienta y los bonos se derriten

De acuerdo con la pantalla de Rava Bursátil, este lunes 9 de noviembre a las 11.33 el riesgo país se ubicaba en 939 puntos, sin cambios respecto del cierre anterior. El valor representa un máximo de 2026 y el nivel más alto desde octubre del año pasado. El deterioro se aceleró durante las últimas semanas y dejó al indicador muy lejos de los 400 puntos que había alcanzado a comienzos de julio, cuando registró un mínimo de ocho años.

¿Por qué la tensión financiera no se traslada con la misma intensidad al mercado cambiario?

Un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, elaborado por Maximiliano Gutiérrez, responsable del área Monetaria-Cambiaria, plantea que la respuesta está principalmente en la política monetaria: la fuerte restricción de pesos limita la demanda de dólares, aunque no consigue despejar las dudas de los inversores sobre la sostenibilidad del programa económico.

El riesgo país subió más de 500 puntos desde julio y Argentina se aleja de la región

El deterioro de los activos argentinos no comenzó en noviembre. Según el análisis del IERAL, el riesgo país acumuló un aumento de aproximadamente 520 puntos básicos entre julio y los primeros días de este mes, con más del 60% de esa suba concentrada en apenas cinco semanas.

El movimiento también se refleja en los rendimientos de los bonos soberanos en dólares. Los títulos de mayor plazo, que a comienzos de julio ofrecían una tasa del 8,2% anual, pasaron a rendir alrededor del 14,1%. En términos prácticos, esto significa que los inversores exigen una rentabilidad cada vez mayor para prestarle dinero a la Argentina, lo que dificulta el regreso del Tesoro a los mercados internacionales de crédito.

Aunque el contexto externo tampoco ayuda, el informe advierte que los problemas argentinos van más allá de la volatilidad internacional.

Mercados Wall Street

En los últimos cuatro meses, mientras el riesgo país de Brasil y Chile aumentó alrededor de 20 puntos y el de Perú apenas 12, el indicador argentino registró una escalada muy superior.

La comparación es contundente: a comienzos de julio, la prima de riesgo argentina equivalía a 2,2 veces el promedio regional. Actualmente esa relación alcanza 3,9 veces. Esto implica que el mercado exige a la Argentina una prima de riesgo relativa aproximadamente 70% mayor que cuatro meses atrás, una señal de que los factores domésticos tienen un peso determinante en el deterioro financiero.

Las cuatro razones que explican la desconfianza sobre la Argentina

El IERAL identifica cuatro factores internos que ayudan a comprender por qué el riesgo país continúa subiendo pese a que el Gobierno sostiene el equilibrio fiscal y presenta avances en materia de reservas y exportaciones.

El primero es la incertidumbre electoral de 2027. Los inversores comienzan a incorporar en sus decisiones la posibilidad de cambios en la orientación económica después de las próximas elecciones presidenciales.

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El segundo es el estancamiento de la actividad económica. La falta de crecimiento no solo afecta el consumo, la producción y el empleo, sino que también puede comprometer la recaudación tributaria y dificultar el sostenimiento del equilibrio fiscal.

El tercer factor es la decisión de suspender las emisiones de bonos en dólares en las licitaciones del Tesoro. Esto genera interrogantes sobre cómo se afrontarán los próximos vencimientos, especialmente los correspondientes a los Globales y Bonares de enero, si no aparecen nuevas fuentes de financiamiento.

Finalmente, el informe señala las dudas sobre el programa financiero de 2027, que contempla compras de divisas al Banco Central por USD 4.500 millones y colocaciones de títulos en dólares por otros USD 5.000 millones.

Con rendimientos soberanos cercanos al 14% anual, el acceso al financiamiento voluntario internacional se vuelve extremadamente costoso.

A estas dificultades se suma el historial de incumplimientos y reestructuraciones de deuda de la Argentina, un antecedente que sigue influyendo en las decisiones de los inversores.

¿Por qué el dólar no sube si el riesgo país está en máximos?

La aparente calma cambiaria es uno de los puntos centrales del informe.

Mientras el riesgo país se disparó, el dólar mayorista se mantuvo cerca de los $1.550 a comienzos de noviembre. Según el IERAL, acumuló una suba de apenas 1,9% en poco más de un mes y se ubicó aproximadamente un 21% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido en $1.958.

En los últimos cuatro meses, la cotización oficial aumentó 4,3%, equivalente a un promedio mensual de 1,1%.

La explicación, según Gutiérrez, está relacionada con la forma en que el Banco Central administra la cantidad de dinero disponible.

A diferencia de otros períodos, cuando una mayor incertidumbre financiera se trasladaba rápidamente a la demanda de dólares, actualmente la fuerte restricción monetaria reduce la cantidad de pesos que pueden destinarse a la compra de divisas.

El informe señala que las operaciones del Banco Central con títulos públicos y las licitaciones del Tesoro contribuyeron a retirar pesos de circulación. A esto se suman elevados encajes bancarios y restricciones al crédito, en un escenario de aumento de la morosidad.

El resultado es una economía con condiciones monetarias particularmente rígidas. Hay menos pesos disponibles para presionar sobre el mercado cambiario, lo que contribuye a mantener relativamente estable la cotización oficial.

Sin embargo, la estabilidad del dólar no significa que haya desaparecido la incertidumbre. Parte de esa presión se desplaza hacia otros indicadores financieros.

La tensión aparece en el dólar financiero

Aunque el dólar oficial muestra movimientos moderados, los mercados financieros comienzan a reflejar una mayor demanda de cobertura cambiaria.

El IERAL advierte que el dólar contado con liquidación (CCL) aumentó 7,6% desde que el riesgo país comenzó a acelerarse en julio y 4,6% en las últimas semanas.

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Como consecuencia, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el CCL llegó al 9,5% en los primeros días de noviembre.

También aumentaron las expectativas de depreciación implícitas en los contratos de dólar futuro. Después de mantenerse en torno al 23% y 24% anual, pasaron a promediar 26,2% durante octubre y 28,6% en los primeros días de noviembre.

Los números muestran que la presión cambiaria no desapareció, sino que se manifiesta con mayor intensidad en las expectativas y en las cotizaciones financieras.

El contexto internacional agrega nuevas dificultades. La suba de las tasas estadounidenses, el fortalecimiento global del dólar y la depreciación del real brasileño representan desafíos adicionales para la competitividad argentina.

Otra mirada sobre la crisis financiera, que no se traduce en crisis cambiaria

Una mirada que complementa el diagnóstico del IERAL es la del economista Nicolás Salvatore, quien en su informe Argentina. Crisis financiera aunque no cambiaria, anticipó que el país podría atravesar una crisis financiera durante 2026 y 2027 sin que necesariamente se produzca una crisis cambiaria.

Según explica, el aumento del riesgo país responde a una combinación de factores externos, como el encarecimiento del crédito internacional, y problemas domésticos vinculados con la política económica y la incertidumbre electoral. Su hipótesis es que la estabilidad del dólar puede sostenerse mientras los bonos soberanos continúan perdiendo valor y se encarece el financiamiento de la deuda.

El economista cuestionó particularmente la estrategia del Gobierno de priorizar la desaceleración inflacionaria mediante un esquema de atraso cambiario y apertura económica que, según su análisis, profundiza la recesión en buena parte de los sectores productivos. En su análisis sostiene que entre el 70% y el 80% de la economía, excluyendo actividades como la energía, la minería, el agro y la banca, enfrenta dificultades que se reflejan en cierres de empresas, pérdida de empleos y deterioro del salario real. El riesgo, advierte, es que el estancamiento económico termine convirtiéndose en un problema político y financiero, al aumentar la incertidumbre de los inversores sobre la continuidad del programa económico después de las elecciones de 2027.

Otro de los puntos centrales de su análisis es el financiamiento de los vencimientos de deuda, en tanto considera que el Gobierno dejó pasar una oportunidad para regresar a los mercados internacionales en julio, cuando el riesgo país rondaba los 400 puntos y podía conseguir financiamiento a tasas cercanas al 8% anual. Con el posterior aumento de la prima de riesgo y de las tasas internacionales, esa alternativa quedó prácticamente cerrada. Sin embargo, el economista estima que la Argentina podría contar con fuentes suficientes de divisas para afrontar sus compromisos y eventuales presiones cambiarias, mediante el superávit externo, las reservas disponibles, las emisiones de deuda corporativa y posibles mecanismos de asistencia financiera internacional. Esta evaluación depende, de todos modos, de supuestos sobre flujos futuros y de la disponibilidad efectiva de esos recursos.

Para Salvatore, la principal amenaza no es necesariamente una falta inmediata de dólares, sino el deterioro de las expectativas sobre la economía real y su impacto en el escenario electoral. En su interpretación, los inversores comienzan a anticipar los riesgos de un eventual cambio de orientación económica en 2027, mientras la contracción de la actividad debilita las perspectivas del oficialismo. A diferencia de otras crisis argentinas, en las que la salida de capitales y la corrida cambiaria ocurrieron simultáneamente, el economista considera posible que esta vez la tensión se concentre en el mercado de deuda.

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