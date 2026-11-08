Alberto Ades: “El mayor riesgo es llegar a la elección con una economía estancada”

El escenario político de cara a las elecciones de 2027 comienza a convertirse en un factor determinante para las decisiones económicas. En ese contexto, Alberto Ades, cuya exposición ante el Gabinete por invitación del presidente Javier Milei en su momento despertó versiones sobre una eventual salida de Luis Caputo, volvió en las últimas horas a poner el foco en las dificultades para sostener el crecimiento y advirtió sobre los riesgos que enfrenta el programa económico del Gobierno. “El mayor riesgo es llegar a la elección con una economía estancada”, sostuvo.

El economista fue entrevistado esta vez por la Agencia Noticias Argentinas (NA) y allí señaló que la incertidumbre electoral también condiciona las decisiones del sector privado. “Sobre todo quieren saber si las reglas sobreviven a la elección”, dijo Ades al explicar qué buscan los inversores antes de avanzar con nuevos proyectos.

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Alberto Ades, Javier Milei y Luis Caputo

Con NA Ades consideró que los grandes proyectos de inversión "seguirán adelante", aunque otras iniciativas podrían quedar postergadas hasta conocer los resultados de las elecciones provinciales de mitad de año. Según explicó, la posibilidad de un cambio de gobierno que restablezca el cepo cambiario y las retenciones lleva a algunos inversores a esperar antes de comprometer capital.

Las fortalezas y debilidades de la economía argentina

Al analizar el panorama económico, Ades destacó que el Gobierno llegará a 2027 con indicadores más ordenados que en otros años electorales. Entre los principales avances mencionó el superávit fiscal, un saldo comercial favorable de más de US$ 21.000 millones y la reducción de la inflación, que pasó del 211% a poco más del 30%.

Sin embargo, identificó dos debilidades que podrían condicionar el próximo año. La primera es la dificultad para acceder a los mercados internacionales y refinanciar los vencimientos de deuda, que superarán los US$ 23.000 millones en moneda extranjera. Según señaló, el riesgo país por encima de los 900 puntos y las reservas netas cercanas a los US$ 10.000 millones reducen el margen de maniobra.

El segundo problema es la falta de un crecimiento sostenido y generalizado. Ades explicó que mientras la energía, la minería y el campo muestran una evolución favorable, otros sectores con mayor capacidad de generar empleo, como la industria, la construcción y el comercio, enfrentan dificultades por un peso apreciado y tasas de interés reales elevadas.

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En ese sentido, remarcó que el principal desafío será conseguir financiamiento para afrontar los compromisos de deuda y, al mismo tiempo, lograr que la actividad económica recupere velocidad.

Las condiciones para reactivar el consumo

Otro de los puntos que abordó fue la necesidad de que la estabilización se traduzca en mejoras concretas para los ingresos de los trabajadores. Para ello, consideró que la inflación debería continuar descendiendo hasta ubicarse cerca del 1% mensual, de manera que los salarios puedan ganarle a los precios de forma sostenida.

A su vez, planteó que una reducción del riesgo país hacia los 500 puntos permitiría recuperar el crédito para empresas y familias, además de generar mejores condiciones para reactivar las inversiones.

Alberto Ades

Sobre el mercado laboral, advirtió que los sectores que actualmente impulsan la entrada de divisas no son suficientes para generar una recuperación generalizada del empleo. “La energía y la minería traen dólares, pero dan poco empleo directo. Por eso no alcanzan para mover el mercado laboral”, sostuvo.

Frente a ese escenario, propuso reducir los impuestos que encarecen la contratación de trabajadores y el financiamiento empresarial. Entre ellos, mencionó el IVA sobre los intereses y el impuesto a los Ingresos Brutos que aplican las provincias.

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Equilibrio fiscal y riesgos del programa económico

Al referirse a los principales aciertos de la gestión de Javier Milei, Ades destacó el equilibrio fiscal como el punto de partida para estabilizar la economía argentina. Explicó que el déficit del Tesoro y la emisión monetaria fueron históricamente factores centrales de la inflación crónica del país.

También valoró la desregulación impulsada por Federico Sturzenegger, la apertura comercial y el alineamiento geopolítico con Estados Unidos y Occidente.

No obstante, advirtió que el estancamiento de la actividad puede afectar tanto las expectativas de los votantes como las de los inversores. En ese marco, señaló que los activos argentinos cotizan a precios muy bajos y que los bonos de corta duración en dólares ofrecen rendimientos superiores a los de países como Gabón, Ucrania y Mozambique.

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Ante esa situación, consideró que el Gobierno debería aprovechar los valores actuales de los títulos de deuda para realizar operaciones de manejo de pasivos. En particular, propuso recomprar los bonos de vencimiento más cercano, entre 2027 y 2030, con el objetivo de reducir los compromisos futuros y transmitir mayor previsibilidad al mercado.

También valoró las medidas oficiales para estimular el crédito en pesos y dólares, suspender los embargos a las pymes y destrabar los créditos fiscales de IVA, aunque consideró que todavía hacen falta condiciones para que la actividad vuelva a crecer.

Escenario internacional y reformas pendientes

Por último, Ades advirtió que el contexto político de Estados Unidos también puede influir sobre la economía argentina. En particular, señaló que el control demócrata de las dos cámaras del Congreso podría generar una mayor supervisión sobre el swap de US$ 20.000 millones y el respaldo estadounidense en el Fondo Monetario Internacional.

Si bien descartó que el apoyo a la Argentina vaya a interrumpirse, consideró que podría estar sujeto a más condiciones. Además, recordó que las tasas de interés estadounidenses continúan elevadas y encarecen el financiamiento externo para el país.

En el plano interno, puso la atención sobre los posibles conflictos entre las provincias y el Gobierno nacional en torno a las inversiones. Como ejemplo, mencionó la ley minera de San Juan, que establece objetivos de empleo local y compras a proveedores provinciales, y advirtió que esas exigencias podrían entrar en tensión con las condiciones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Finalmente, señaló que entre los desafíos pendientes se encuentran la reforma previsional y la modificación del régimen de coparticipación federal. Sobre este último punto, recordó que la Constitución de 1994 estableció un plazo para reemplazar el sistema vigente, pero que la modificación nunca llegó a concretarse.

Para Ades, 2028, al ser el primer año sin elecciones nacionales del próximo mandato, podría convertirse en una oportunidad para avanzar con esas reformas estructurales.

PC