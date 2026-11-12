El riesgo país retrocede hasta el nivel de 840 puntos ante el avance de los bonos

El riesgo país descomprime este jueves 12 de noviembre aunque todavía se mantiene cerca de los 840 puntos básicos, con unos bonos soberanos en dólares que revierten la caída inicial de la jornada. En tanto, en Wall Street todas las miradas están puesta en Nvidia, que sufrió la renuncia de Jensen Huang, el CEO de la compañía que se vio envuelto en un escandalo de espionaje. Ante esto, las acciones de Nvidia se desplomaron, lo que encadenó que gran parte de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial se deterioran.

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Ante esto, los ADRs operan con mayoría de bajas en Wall Street. IRSA encabeza los rojos con una caída de 2,1%; Edenor pierde 1,8% y Mercado Libre lo hace 1,7%. En tanto, la mayor suba se da en Central Puerto, que avanza 2,8%.

En tanto en la plaza local, el MSCI Merval gana ahora 0,4% a los 83.789 puntos en pesos, mientras que su contraparte en dólares sube 0,5% a los 50,22 puntos. Las acciones registran movimientos dispares. En un extremo, Central Puerto avanza 3,4%, mientras que por el otro Transener pierde 1,9%.

En cuanto a los bonos, operan con mayoría de altas. Entre los Globales, el Global 2029 avanza 0,22%, mientras que el Global 2030 gana 0,13%. Por su parte, el Global 2035 sube 0,69% y el Global 2038 lo hace 0,38%, en los tramos medios. En contraste, el Bonar 2027 cae 0,07%. Ante esta recuperación de los bonos, el riesgo país medido por el J.P. Morgan retrocede 1,3% a los 841 puntos básicos.

Mercados Wall Street

Cotización del tipo de cambio

En cuanto al tipo de cambio, el dólar oficial cae este jueves luego de cinco días sin actividad por el feriado extendido en la Argentina. La primera rueda hábil de la semana estuvo condicionada por el Día de los Veteranos en Estados Unidos, que restringió las operaciones cambiarias y redujo el volumen negociado.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.520 para la compra y a $1.570 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el segmento mayorista, el tipo de cambio baja hasta los $1.5463,5. En tanto, el blue se mantiene en el mismo nivel que el oficial también en $1.570. En cuanto a lo bursátil, los distintos tipos cotizan dispares, el MEP baja 0,2% a $1.575,28 y el CCL sube 0,2% a $1.669,74.

Dólar

El INDEC publica la inflación de octubre: los precios llevan seis meses cerca del 2% y se resisten a bajar

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves 12 de noviembre, a las 16hs, la inflación de octubre de 2026, en un escenario en el que las estimaciones privadas coinciden en que los precios se habrían mantenido cerca del 2% mensual. El dato será clave para determinar si el proceso de desinflación consigue retomar impulso.

La expectativa es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubique entre el 1,8% y el 2%, prácticamente sin cambios respecto del 1,9% registrado en septiembre.

Las bolsas del mundo

Los principales índices de Wall Street caen este jueves, después de que las acciones de Nvidia se desplomaran luego de la renuncia de su CEO Jensen Huang, una decisión que hizo que las acciones vinculadas a la inteligencia artificial se deterioran.

Las acciones del gigante de la IA cayeron un 6% tras las informaciones sobre dos relaciones extramatrimoniales que involucraban a su líder de larga trayectoria. Horas después, Huang confirmó su salida, lo que hizo que los inversores se mostraran preocupados por las posibles repercusiones de cualquier cambio de liderazgo en la empresa.

Ante esto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,37%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,753%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,01% a la baja.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU se mantienen en torno al 5%, mientras que el índice dólar sube levemente, en torno a los 102,830 puntos.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,09%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,44% y el CAC francés acompaña con 0,42%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,06%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,26%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,67%. Mientras, el Kospi surcoreano retrocedió 0,61% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,71%.

FN