El riesgo país y el dólar arrancan la semana en suba, tras una breve calma

El riesgo país argentino volvió a subir este lunes 16 de noviembre y alcanzó los 843 puntos básicos, con un incremento del 1,60% respecto del cierre anterior, según la cotización registrada a las 13:06. El movimiento interrumpió la recuperación que habían mostrado los bonos soberanos durante las últimas ruedas y coincidió con una nueva suba del dólar oficial, que llegó a los $1.575 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal.

La jornada comenzó con números negativos para los activos argentinos. Los bonos soberanos en dólares registraban caídas de hasta el 1%, mientras que el índice Merval retrocedía alrededor del 1,8%. En Wall Street, los ADR de compañías argentinas también operaban mayoritariamente en rojo, en un escenario de mayor cautela internacional y persistentes dudas sobre la capacidad del país para recuperar el acceso al financiamiento externo.

El deterioro se produjo después de una semana en la que el riesgo país había logrado recortar parte de la fuerte suba acumulada desde octubre. El indicador había llegado a 939 puntos básicos a comienzos de noviembre, para luego retroceder hasta la zona de los 830 puntos al cierre del viernes 13. Sin embargo, la recuperación todavía no alcanza para revertir el deterioro de los últimos meses.

El riesgo país sigue lejos del piso de julio

La evolución del indicador refleja la volatilidad que atraviesa la deuda argentina. En julio de este año, el riesgo país había tocado un mínimo cercano a los 402 puntos básicos. Desde entonces, prácticamente se duplicó, pese a que el Gobierno mantuvo la disciplina fiscal y el mercado cambiario mostró una estabilidad relativa frente a las turbulencias financieras.

El problema es que un riesgo país superior a los 800 puntos mantiene muy elevado el costo de financiamiento para la Argentina. El índice de JP Morgan mide el diferencial de rendimiento entre los bonos soberanos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense, considerados una referencia internacional de bajo riesgo.

Con estos niveles, las tasas que debería convalidar el país para colocar nueva deuda en los mercados internacionales continúan siendo difíciles de sostener. La situación adquiere especial relevancia frente a los próximos vencimientos de deuda y la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central.

El dólar oficial sube y las acciones argentinas retroceden

La presión financiera también se reflejó en el mercado cambiario. Según los valores informados por Noticias Argentinas, el dólar oficial avanzó $5 y cotizaba a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta en el Banco Nación.

En el segmento informal, el dólar blue se negociaba a $1.580 para la venta, mientras que el mayorista se ubicaba alrededor de los $1.548.

En paralelo, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York registraban pérdidas. Entre los retrocesos más importantes aparecían los ADR de YPF, Banco Macro y BBVA, en una rueda marcada por la debilidad de los activos financieros locales.

Caputo atribuyó la suba del riesgo país al contexto externo y al factor político

En medio de las turbulencias, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a vincular el comportamiento del riesgo país con factores internacionales y con la incertidumbre política doméstica.

El funcionario sostuvo que la economía mundial enfrenta un shock externo asociado al aumento de las tasas de interés y a la desaceleración del crecimiento. A ese escenario agregó un componente político local: el temor de los inversores a un eventual cambio de rumbo económico después de las elecciones presidenciales de 2027.

Sin embargo, la persistencia del riesgo país en niveles elevados también mantiene abiertas las preocupaciones sobre la acumulación de reservas, las necesidades de financiamiento y la recuperación de la actividad económica.

El desafío para el equipo económico es evitar que el deterioro de los bonos termine trasladándose al mercado cambiario y, al mismo tiempo, generar las condiciones necesarias para que el país pueda volver a financiarse a tasas más bajas.

Por ahora, la distancia entre la relativa estabilidad del dólar y el elevado riesgo país sigue siendo una de las principales contradicciones del escenario financiero argentino.