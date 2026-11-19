La balanza comercial registró en octubre de 2026 un superávit de US$ 3.394 millones. Es un incremento de US$ 2.581 millones respecto del mismo mes de 2025, y la cifra más alta de los últimos cinco meses. De esta manera, acumula 35 meses consecutivos con saldos positivos. En los primeros diez meses del año el superávit llega a US$ 24.568 millones, contra US$ 6.859 millones en el mismo período de 2025.

Según el organismo, todos los rubros crecieron en valor, con aumentos tanto en los precios como en las cantidades. El índice de términos del intercambio mejoró 6,1%, lo que implicó una ganancia de US$ 514 millones para el país.

En octubre, las exportaciones totalizaron US$ 10.061 millones, un aumento interanual de 26,4% y el mayor monto mensual en lo que va de 2025 y 2026. La suba se explicó por un alza de 19,7% en los precios y de 5,6% en las cantidades exportadas.

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Crecieron Combustibles y energía (+93,9%), Productos Primarios (+22,3%), Manufacturas de Origen Agropecuario (+18,8%) y Manufacturas de Origen Industrial (+13,1%). Las MOA fueron el rubro de mayor valor, con US$ 3.314 millones.

Entre los productos se destacaron los aceites crudos de petróleo, con US$ 1.169 millones (+121,7%). Les siguieron la harina y pellets de soja (US$ 910 millones; +29,7%) y el maíz en grano (US$ 887 millones; +139,3%).

Importaciones

Las importaciones sumaron US$ 6.668 millones. Aunque su valor cayó 6,7%, las cantidades importadas se desplomaron 17,3%. Las bajas más pronunciadas se observaron en combustibles y lubricantes (-34%), piezas y accesorios para bienes de capital (-27,7%), bienes de consumo (-23,5%) y vehículos automotores (-21,5%).

"La caída en la compra de insumos y componentes para la producción, junto con la menor adquisición de bienes de capital, refleja debilidad de la demanda interna y plantea interrogantes sobre el nivel de actividad y la inversión", explica CEDEC

En cuanto a los socios comerciales, China ocupó el primer lugar, seguida por Brasil, la Unión Europea, Estados Unidos y Chile. China fue el único destino con saldo negativo, de US$ 400 millones.





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