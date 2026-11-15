Hay 20% más locales vacíos en la Ciudad que en 2025

La cantidad de locales vacíos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) superó las 300 unidades y volvió a subir en el período septiembre-octubre respecto del mismo bimestre del último año.

En concreto, el aumento interanual en el bimestre fue del 35%, durante el cual se detectaron un total de 336 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas.



En cuanto al período anterior (julio-agosto), hubo un incremento del 18,3% en los locales vacíos, con un total de 284 comercios desocupados.

Los datos corresponden al informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), relevado por la Agencia Noticias Argentinas.

Al analizar únicamente los locales ofrecidos (es decir, en venta o alquiler), se observó que la cantidad de locales en alquiler aumentó un 11,1% respecto del bimestre anterior y un 166,7% respecto de septiembre-octubre de 2025.

En cuanto a los locales en venta, hubo un crecimiento del 9,5% con relación al bimestre anterior y del 21,1% respecto de septiembre-octubre del último año.

Las calles más afectadas. De acuerdo con el informe de la CAC, la medición bimestral arrojó un aumento de locales vacíos en siete de las ocho arterias comerciales relevadas. La peatonal Florida fue la única que logró reducir la cantidad de locales vacíos.

En la avenida Córdoba registraron 25 locales vacíos, mientras que en la peatonal Florida vieron 19 unidades que bajaron la persiana. Sobre la avenida Pueyrredón marcaron 14.

En tanto, ubicadas en la avenida Cabildo la Cámara de Comercio encontró 35 locales vacíos, mientras que su continuación, la avenida Santa Fe, logró el récord del período, con 79 unidades desocupadas.

La avenida Rivadavia no se quedó atrás, con 75 locales vacíos. En tanto, avenida Corrientes: 76 y avenida Avellaneda 13.