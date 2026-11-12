Inocencia Fiscal II: ARCA reglamentó la quita del 50% de las multas y fijó una fecha límite

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó un nuevo régimen que permitirá a pequeñas y medianas empresas, personas físicas y entidades sin fines de lucro reducir un 50% el monto de determinadas multas por incumplimientos fiscales. La medida forma parte de la Ley de Inocencia Fiscal II y establece una fecha límite para acceder al beneficio: el próximo 18 de diciembre de 2026.

La decisión fue instrumentada mediante la Resolución General 5.927/2026, publicada este jueves 12 de noviembre en el Boletín Oficial. La normativa establece las condiciones para acceder a la reducción de sanciones vinculadas con obligaciones formales incumplidas.

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Uno de los aspectos centrales del régimen es que el beneficio se aplicará sin necesidad de realizar un trámite adicional, siempre que el contribuyente regularice dentro del plazo establecido el incumplimiento que originó la multa.

La medida -según se explicó oficialmente- busca facilitar la regularización de obligaciones fiscales y reducir el costo de las sanciones para un conjunto de contribuyentes, especialmente pequeñas y medianas empresas que deben afrontar distintos requerimientos administrativos y tributarios.

Qué multas reduce ARCA y quiénes pueden acceder al descuento del 50%

El régimen contempla una reducción del 50% sobre las multas alcanzadas por la normativa, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el organismo recaudador.

Podrán acceder al beneficio:

•Pequeñas y medianas empresas (pymes) comprendidas en el régimen. •Personas físicas que registren infracciones alcanzadas por la disposición. •Entidades sin fines de lucro que cumplan con los requisitos establecidos.

El descuento se aplicará a las infracciones relacionadas con obligaciones formales cuyo vencimiento se haya producido a partir del 2 de enero de 2026 y antes del 9 de octubre del mismo año, de acuerdo con el período definido por la resolución.

Esto significa que el régimen no constituye una condonación general de todas las multas fiscales ni comprende automáticamente cualquier incumplimiento tributario.

Para acceder a la reducción, los contribuyentes deberán regularizar las obligaciones formales omitidas que dieron origen a las sanciones.

Hasta cuándo hay tiempo para acceder a la reducción de multas

La resolución establece que los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 18 de diciembre de 2026 para cumplir con las obligaciones pendientes y acceder al beneficio.

En los casos en que la multa no se encuentre en discusión administrativa o judicial, la reducción se aplicará sin necesidad de presentar una solicitud específica.

El mecanismo es sencillo: una vez que el contribuyente cumpla con el deber formal omitido dentro del plazo previsto, podrá acceder a la quita del 50% correspondiente a la infracción alcanzada.

Por ejemplo, si una multa comprendida en el régimen asciende a $200.000, la reducción del 50% permitiría disminuir la sanción a $100.000, siempre que se cumplan todos los requisitos establecidos.

La fecha límite resulta determinante. Según la reglamentación, la regularización deberá concretarse antes del 18 de diciembre para que corresponda la reducción.

Qué pasa con las multas que están en discusión administrativa o judicial

La normativa contempla un procedimiento diferente para aquellos contribuyentes cuyas sanciones se encuentren en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial.

En esas situaciones, además de cumplir con la obligación formal pendiente, será necesario realizar una presentación específica ante ARCA.

El trámite deberá efectuarse hasta el 18 de diciembre de 2026, inclusive, a través del servicio web Presentaciones Digitales.

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Dentro de la plataforma, el contribuyente deberá seleccionar la opción:

"Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826".

La presentación tendrá como finalidad identificar de manera precisa la sanción por la cual se solicita el beneficio.

Para ello, será necesario informar el número de sumario, resolución o instrumento mediante el cual se determinó o aplicó la multa, según corresponda, junto con los demás datos necesarios para individualizarla.

De esta manera, ARCA podrá identificar las infracciones que se encuentran en discusión y verificar si cumplen con las condiciones del régimen especial.

Cómo acceder al beneficio de ARCA: los requisitos

La reglamentación diferencia dos situaciones según el estado de la sanción.

Para multas que no están en discusión administrativa o judicial, el contribuyente deberá:

1.Verificar que la infracción esté comprendida en el período establecido. 2.Cumplir con el deber formal omitido que originó la sanción. 3.Regularizar su situación dentro del plazo previsto, sin necesidad de gestionar una solicitud adicional.

Para multas en discusión administrativa o judicial, además de regularizar el incumplimiento, deberá:

1.Ingresar al servicio Presentaciones Digitales de ARCA. 2.Seleccionar el trámite "Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826". 3.Identificar la sanción mediante el número de sumario, resolución o instrumento correspondiente. 4.Completar la presentación hasta el 18 de diciembre de 2026, inclusive.

La diferencia principal es que el descuento será automático en los casos generales contemplados por la norma, mientras que las multas en discusión requerirán una presentación adicional.

Inocencia Fiscal II: qué cambia para las pymes y los contribuyentes

La reglamentación del régimen de reducción de multas se incorpora a las disposiciones previstas en la Ley de Inocencia Fiscal II, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de obligaciones y la regularización de infracciones.

Para las pequeñas y medianas empresas, el beneficio supone la posibilidad de reducir a la mitad determinadas sanciones, siempre que regularicen las obligaciones formales que habían quedado pendientes.

En el caso de las personas físicas y las entidades sin fines de lucro, la medida establece las mismas condiciones generales de acceso, dentro del universo de infracciones comprendidas por la normativa.

A diferencia de otros mecanismos de regularización tributaria, el régimen no exige una adhesión específica cuando la multa no se encuentra en discusión administrativa o judicial.

El punto central es cumplir con el deber formal omitido dentro del plazo fijado por ARCA.

Con la publicación de la resolución, el organismo dejó establecidos los requisitos para acceder a la reducción del 50% y habilitó un período para que los contribuyentes comprendidos regularicen sus incumplimientos.

La fecha clave es el 18 de diciembre: quienes tengan multas alcanzadas por el régimen deberán cumplir las condiciones previstas antes de ese vencimiento para obtener el beneficio.

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