El economista Miguel Kiguel, director ejecutivo de la consultora EconViews, describió un panorama poco alentador para la economía argentina: a su juicio, el golpe que llega desde los mercados internacionales encuentra al país con las defensas bajas y deja expuestas decisiones del equipo económico que no dieron el resultado buscado. Su diagnóstico combina dos planos: un shock externo de una magnitud que, según él, pocos anticipaban, y una serie de vulnerabilidades propias que amplifican el impacto y achican el margen de maniobra de la Casa Rosada de cara al año próximo.

Kiguel atribuyó buena parte del sacudón financiero al contexto global. “Yo pienso que la magnitud de lo que estamos viendo es mucho por el mundo”, sostuvo, y calificó la caída de “bestial”. Como ejemplo citó el oro, que a mitad de año cotizaba cerca de los 5.000 dólares la onza y hoy ronda los 3.500. El problema, agregó, es que el temblor “nos pega en un momento en que nuestras defensas son muy bajas”.



El economista remarcó que el derrumbe alcanzó incluso a los activos considerados más seguros, con bajas de entre el 30% y el 40%, y que entre los mercados emergentes la Argentina fue el más castigado.

En otras palabras, la tormenta es global, pero la Argentina la atraviesa peor que sus pares porque llega sin colchón: con pocas reservas propias y con una economía que todavía no terminó de recuperarse.

Ahí aparece su crítica a la gestión. Para Kiguel, el Gobierno hizo “ciertas apuestas” que terminaron mal: priorizar la estabilidad del tipo de cambio antes que la acumulación de reservas y demorar la salida a los mercados de deuda cuando había financiamiento disponible, con la expectativa de conseguir mejores condiciones más adelante. “Pensaba que el futuro iba a estar mejor, y son apuestas que le salieron mal”, resumió. La consecuencia, según su lectura, es que hoy el país enfrenta la volatilidad sin el respaldo que podría haber construido en los meses de calma.

También cuestionó el tono del oficialismo. Dijo que por momentos le pareció “muy dogmático” y convencido de que sus decisiones no podían fallar, como si fuera “dueño de la verdad”, incluso en terrenos donde el equipo económico tiene trayectoria. Aun así, le reconoció logros: la baja de la inflación y el desempeño de las exportaciones.



Argentina. En el plano doméstico, Kiguel marcó la distancia entre las cifras agregadas y lo que se vive a diario. En las grandes ciudades y en buena parte del interior, explicó, la percepción es que el consumo está muy deprimido, algo que se refleja en la caída de la recaudación del IVA. Y advirtió que las transformaciones de fondo requieren paciencia: los cambios estructurales “dan resultados 5, 10 años, no dan resultado en un año”.

Sobre el frente financiero internacional, puso la lupa en los fondos de inversión que operan con mucho apalancamiento. Caídas de precios tan pronunciadas como las actuales, explicó, tarde o temprano terminan afectándolos, y si la tendencia continúa “eso va a ser un problema”.

Perspectivas. La mirada hacia 2027 no es más optimista. “Como mínimo es desafiante”, sostuvo, y calculó que el país necesitará alrededor de 20.000 millones de dólares el año próximo para hacer frente a sus compromisos. A eso se suma el calendario político: como ocurre en todo año electoral, anticipó, habrá dolarización de carteras y turbulencia.

Por último, puso el foco en la actividad. Para la industria y el comercio, dijo, la principal dificultad es la falta de demanda: “No se vende, ese es el problema que tenemos hoy”. Lo que venga, concluyó, dependerá de tres variables que hoy concentran la atención: el dólar, el riesgo país y el nivel de actividad económica. El economista atribuyó el derrumbe de los mercados al shock global y alertó por la falta de reservas.