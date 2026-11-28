La Auditoría General de la Nación (AGN) confirmó finalmente que los 1.000 lingotes de oro que salieron del país en 2024 fueron trasladados a Londres y advirtió que las maniobras realizadas sobre esas reservas abrieron resquicios jurídicos que podrían exponerlas a eventuales embargos. El dictamen, aprobado por mayoría tras más de un año de pedidos de información y demoras por parte del Banco Central (BCRA), revela que el metal fue enviado al Banco de Inglaterra (custodio del Banco de Pagos Internacionales, BIS), donde parte de las barras fueron refundidas bajo estándares internacionales y convertidas en derechos de crédito sobre “oro no asignado”, sin que la entidad monetaria pudiera acreditar contratos, evaluaciones de riesgo ni la póliza de seguro del traslado internacional.

Después de un año de haber sido solicitada, la AGN aprobó la auditoría que permitió establecer el paradero de las 1.000 barras que salieron de las arcas del Banco Central en cuatro tandas de 250 lingotes entre junio y agosto de 2024. Según precisó el organismo de control, el BCRA trasladó el metal a Londres, donde el Banco de Inglaterra actúa como custodio del BIS. En cuanto a las dudas sobre si esos activos pueden ser embargados, en condiciones normales los fondos depositados en el BIS gozan de inmunidades diplomáticas y tratados internacionales especiales que impiden que acreedores privados (como los fondos litigantes por YPF o los cupones PBI) puedan congelarlos fácilmente.

Sin embargo, los auditores detectaron vulnerabilidades concretas que abrieron rendijas jurídicas capaces de comprometer ese blindaje. El riesgo de embargo aparece cuando un banco central deja de usar sus reservas para guarda pasiva y las emplea en operaciones comerciales o financieras, lo que puede hacer caer la inmunidad soberana. En ese sentido, la AGN señaló tres puntos críticos.

El primero es el uso como garantía (colateral) en operaciones financieras. Los auditores detectaron tres colocaciones no informadas de 32.000 onzas troy cada una (96.000 onzas en total) entre septiembre y diciembre de 2024, además de operaciones previas con entidades comerciales como el Deutsche Bank. Dado que el BCRA no entregó los contratos ni las cláusulas de entrega física, la AGN advirtió que no puede descartarse que el oro haya sido puesto en garantía de préstamos o derivados, lo que despojaría al activo de su inmunidad soberana.

El segundo es la conversión a “oro no asignado”. Esta operatoria modificó la naturaleza jurídica del activo. Al refundir 115 lingotes para adecuarlos a los estándares de “buena entrega” del mercado londinense, el BCRA dejó de tener barras físicas individualizadas a su nombre bajo custodia y pasó a ser titular de un derecho de crédito en cuentas de “oro no asignado”. Jurídicamente, un derecho de crédito frente a un intermediario financiero es más fácil de atacar por vía judicial que lingotes físicos resguardados en bóveda.

El último es la prórroga de jurisdicción. El informe de la AGN remarcó que el BCRA no acreditó una evaluación de riesgos sobre la “prórroga de jurisdicción” firmada en los acuerdos de refundición y depósito, un punto sensible frente a los juicios internacionales con sentencia firme, como el caso YPF en Nueva York, cuya ejecución también se litiga en tribunales de Londres. Dicha prórroga es una cláusula legal mediante la cual dos partes acuerdan renunciar a los jueces que les corresponderían naturalmente (en este caso, los tribunales de la Argentina) para dirimir conflictos ante la justicia de otro país.

En conclusión, mientras el metal permanezca bajo custodia estricta del BIS sin afectación comercial, está blindado por las leyes británicas y tratados internacionales. El peligro real de embargo –y el motivo por el cual la AGN recomendó repatriarlo– radica en el desconocimiento de las cláusulas contractuales bajo las cuales el BCRA operó o caucionó ese oro con bancos comerciales.



El costo oculto de las coberturas financieras

El dictamen conocido este jueves se suma a una auditoría previa aprobada un mes atrás sobre los estados contables del BCRA, en la que la AGN ya había puesto la lupa sobre el costo de las operaciones financieras con oro como activo subyacente registradas durante 2025. Según consignaron los auditores, esas maniobras generaron pagos y resultados negativos por US$ 1.023 millones: US$ 865,3 millones transferidos al BIS y US$ 157,6 millones al Deutsche Bank.

Para comprender la mecánica financiera detrás de esa cifra, el economista Emiliano Libman explicó que el Banco Central montó una estrategia de derivados conocida en la jerga financiera como “collar”, que consiste en combinar simultáneamente la compra de una opción de venta (put) –para asegurarse un piso de precio si el metal cae– con la venta de una opción de compra (call) –para financiar la prima poniendo un techo a la ganancia si el metal sube–.

Como el precio internacional del oro registró una suba pronunciada muy por encima del techo pactado en esos contratos, el BCRA quedó obligado a compensar en efectivo a sus contrapartes por la diferencia. De este modo, aunque la entidad monetaria exhibió una revalorización contable neta de sus tenencias cercana a los US$ 2.505 millones, resignó alrededor de US$ 1.023 millones en dólares líquidos respecto de lo que habría ganado simplemente manteniendo los lingotes en sus bóvedas.

Contradicciones oficiales y el relato de los funcionarios



El hallazgo de la AGN dejó al descubierto una serie de versiones cruzadas e imprecisiones sostenidas por los principales referentes del equipo económico durante los últimos meses. Primero fue Santiago Bausili, el presidente del BCRA, ante el Senado. En septiembre aseguró que los lingotes habían sido trasladados al BIS “en Suiza, donde siguen estando”, justificando la operación en la necesidad de mejorar la calidad de las barras viejas (a las que comparó con los dólares “cara chica”) y afirmando que “todos los movimientos del oro están documentados”.

La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que desconocía los movimientos ordenados por Bausili. Al presentar su informe de gestión, el jefe de Gabinete Diego Santilli aseguró que las reservas estaban “perfectamente cuidadas” entre las bóvedas del BCRA y Basilea.

Sin embargo, el informe de la AGN constató que el destino físico fue el Banco de Inglaterra, en Londres, y que las operaciones carecieron de respaldo.