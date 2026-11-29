El costo de vida de los adultos mayores volvió a presionar sobre los ingresos fijos en octubre. De acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Canasta de Consumo para Personas Mayores aumentó un 3,8% respecto de septiembre para quienes cuentan con vivienda propia, ubicándose en $1.807.750 para un hogar de dos integrantes.



En el caso de una pareja jubilada inquilina, el gasto mensual alcanzó los $2.632.930, lo que representa una suba del 3,1% frente al mes anterior.

La brecha entre alquilar y ser propietario refleja el peso determinante de los costos habitacionales sobre el presupuesto cotidiano de los adultos mayores, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y tensiones sobre las prestaciones previsionales.

El presupuesto mensual estimado por la Defensoría del Pueblo para una pareja de personas mayores estipula que para alimentos precisan $676.308, para servicios del hogar $613.805 para hogares propietarios y $1.438.986 para inquilinos. Además, en bienes personales requieren $245.762, en salud $195.793 y en mantenimiento de la vivienda $76.081.

Junto con la canasta de consumo, el organismo porteño difundió el Índice de Precios de Medicamentos (IPM) de octubre, herramienta destinada a monitorear la evolución mensual de fármacos de uso frecuente y evaluar su accesibilidad económica para la población.

En el décimo mes del año, los medicamentos registraron un incremento promedio del 1,6%, con tres grupos que se ubicaron por encima de ese registro: Antibióticos y antisépticos (3,2%), Psicofármacos (2,1%) y Analgésicos (2,1%).

Desde la Defensoría señalaron que la producción sistemática de estos indicadores busca aportar evidencia pública confiable para seguir el estado de los derechos.