La capacidad instalada de la industria llegó al 60,1%, su nivel más alto en el año

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 60,1% en septiembre de 2026, por debajo del registro del mismo mes del año pasado, cuando alcanzó el 61,4%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Los salarios aumentaron 1,3% y perdieron contra la inflación en septiembre, según el INDEC

El porcentaje de septiembre marca la segunda suba consecutiva desde agosto, cuando marcó 59,1%. Además se trata del nivel más alto de 2026.

De acuerdo con el organismo estadístico, los bloques sectoriales con utilización de la capacidad instalada por encima del promedio fueron refinación del petróleo (82,9%), papel y cartón (70,7%), productos alimenticios y bebidas (69,5%), las industrias metálicas básicas (69,2%) y productos minerales no metálicos (61,4%).

Por otro lado, los bloques sectoriales que se ubicaron por debajo del nivel general fueron sustancias y productos químicos (60%), edición e impresión (59,8%), productos del tabaco (50,2%), industria automotriz (49,5%), productos de caucho y plástico (44,8%), productos textiles (44,1%), y metalmecánica excepto automotores (40,5%).

Capacidad instalada de la industria | Crédito: INDEC

Una mejora que todavía no alcanza para hablar de recuperación

La suba mensual representa una señal positiva, aunque todavía resulta insuficiente para confirmar un cambio de tendencia en la actividad industrial. Así lo planteó Elisabet Piacentini, tributarista y presidenta de la Comisión Pyme del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA), quien advirtió que se necesitan varios meses consecutivos de mejora para hablar de una recuperación sostenida.

"Es una buena señal que haya aumentado, pero tiene que tener varios meses sostenidos para poder decir que la industria está recuperándose y que eso va a derramar en un mejor consumo, que es lo que está tan deteriorado en este momento", señaló.

La especialista también remarcó que el indicador todavía no logró superar los niveles del año pasado. "Todavía falta trabajar y recuperar mucho la industria, y que se den señales más alentadoras y más continuas", sostuvo.

En ese sentido, Piacentini mencionó que el aumento de septiembre también podría estar relacionado con la preparación de las empresas para la temporada de mayor demanda del año. "Puede ser ahora también que las empresas están trabajando para la demanda más importante del año, que es las fiestas, y en eso siempre las empresas argentinas y las pymes tienen mucha esperanza y están apostando mucho a ello", explicó.

La utilización de la capacidad instalada mide qué proporción del potencial productivo de las fábricas se encuentra efectivamente en uso. En otras palabras, permite dimensionar cuánto margen tiene la industria para aumentar su producción con las instalaciones que ya posee, sin necesidad de realizar nuevas inversiones.

Sin embargo, el promedio general esconde diferencias importantes entre las distintas ramas manufactureras. Mientras algunas actividades trabajan cerca de sus límites productivos, otras mantienen una proporción considerable de sus instalaciones sin utilizar. Esa brecha expone las dificultades de los sectores más ligados al mercado interno y abre interrogantes sobre su capacidad para sostener la producción, el empleo y la inversión.

FN