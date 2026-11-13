Los salarios aumentaron 1,3% y perdieron contra la inflación en septiembre, según el INDEC

Los salarios aumentaron 1,3% en septiembre y se ubicaron por debajo de la inflación del 1,9% en ese mes, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El Índice de salarios marcó 34,7% en la comparación con el mismo mes de 2025 y 26,7% en el acumulado de los primeros nueve meses de este año. En ambos casos, superaron a la inflación de 23,6% y 33,4%, respectivamente.

Los salarios aumentaron 1,9% en el sector privado registrado y 1,8% en el público. Por el contrario, bajaron 0,8% en el sector no registrado o “en negro”. En los dos primeros casos, el aumento interanual fue de 31,2%, mientras que en informal alcanzó el 45,8%.

La inflación de octubre fue del 2,2%, pero con la nueva medición del INDEC que postergó el Gobierno habría llegado al 2,4%

El ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó en un posteo en X que “en términos reales, los salarios del sector privado no registrado acumulan un crecimiento de 2,6% desde marzo de este año y se ubican en el mayor nivel desde enero”.

Según el funcionario “desde diciembre de 2023, los salarios del sector privado registrado acumularon una suba de 10,4% en términos reales y los del sector privado no registrado, con dato a abril de 2026, registraron un incremento real de 53,1%”.

Y agregó: “Las jubilaciones registraron un crecimiento de 13,9% en términos reales entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, en tanto el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementó 109,4% en el mismo período”.

Índice de salarios, septiembre 2026

​El índice bajo la lupa

Hernán Letcher, director del CEPA, afirmó que "si ajustamos el índice de salarios registrados por inflación utilizando la canasta de consumo de la ENGHo 2017/18 que el INDEC no aplicó por intervención del ministerio de economía, la pérdida del poder adquisitivo entre noviembre 2023 y septiembre 2026 alcanza el 17,8%".

Por su parte, Tomas Amerio, economista en la Fundación Libertad y Progreso, comentó que "la lectura interanual muestra que los salarios apenas superan a la inflación (34,3% contra 33,4%), pero esa ventaja descansa casi por completo en el segmento informal, que muestra la mayor variación. Los trabajadores registrados, con un 31,2%, sostienen su ingreso por debajo de los precios, lo que sugiere una recuperación incompleta del poder adquisitivo formal. En el acumulado del año, en cambio, los salarios llevan ventaja (26,7% contra 23,6%)”.

Y añadió: “La aceleración inflacionaria de octubre (2,2%), impulsada por las tarifas de gas, complica este escenario. Si los ajustes salariales no la acompañan, esa ganancia podría erosionarse”.

Desde el CEPEC indicaron que el informe no trae datos políticos, “pero muestra que el Estado viene pagando por encima del privado en el año (26,0% vs 22,7%) y que el público nacional tuvo un salto de 3,5% en el mes. Los salarios estatales protegen mejor el poder de compra, mientras que el privado registrado, que pesa más en el índice (50,2% de la masa salarial), queda atrás”.

Para la consultora, con una inflación de 2,2% en octubre por encima del 1,9% de septiembre, “para que los salarios registrados no pierdan terreno, tendrían que superar ese nivel. Si el privado, que ya venía frenando, no recupera ritmo, la brecha interanual podría ampliarse”.

LM